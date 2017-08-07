"AB'nin Türkiye'ye 'üyeliğe hazırlık yardımı' ödeyeceğini sanmıyorum"

Avrupa Komisyonu'nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, AB'nin 2020'ye kadar planlanan 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre Almanya’nın Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan ödemelerin durdurulmasını talep etmesinin ardından, Brüksel’den de benzer bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu’nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, AB’nin ‘Türkiye’ye 2020 yılına kadar ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini’ belirtti.

Alman gazetesi Bild’e konuşan Oettinger, bu paranın Türkiye’deki siyasi gelişmeler nedeniyle ödeneceğini düşünmediğini söyledi.