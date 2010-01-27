AB’nin sihirli değneği Türkiye

T24- AB’nin ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir analizde, G-2 olarak adlandırılan ABD ve Çin'in gölgesinde kalan Avrupa'nın bunlardan kurtulup öne çıkmak için Türkiye'ye ihtiyacı olduğu belirtildi.







Yaşlanan ve hatta bazı ülkelerde azalan nüfusun, AB'nin bütçe sorununu artıracağına işaret edilen analizde, artık küresel ekonomideki sorunların tartışıldığı platform olan ve çoğunluğunu Avrupalıların oluşturduğu G8'in yerini G20 toplantılarına bıraktığı vurgulandı.



“Sihirli değnek: Türkiye”

Analizde görüşlerine yer verilen Hindistan Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırmaları Konseyi Direktörü Rajeev Kumar, AB için farklı bir çözümün olduğunu ifade ederken, Türkiye’nin birlik için “sihirli bir değnek” özelliğini taşıdığını söyledi.





“Türkiye’nin üyeliğini kabul etmek, AB’nin demografisini değiştirecektir ve kıtayı bir Hıristiyan bloğu olmaktan çıkaracaktır” diyen direktör aynı zamanda Müslüman bir üyeye sahip olmasının, AB’nin Asya ve Ortadoğu’da daha hoş karşılanmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.



'Kriz kahini' Türkiye'nin falına baktı



Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye'nin IMF ile geldiği noktayı ve küresel krizin Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi.



Krizi önceden gördüğü için 'kahin' olarak nitelenen İstanbul doğumlu New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, Davos Zirvesi'nde CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin IMF ile anlaşıp anlaşmamasının hükümete kalmış bir karar olduğunu belirten Roubini, Obama'nın bankalara yönelik attığı adımlarda ise daha agresif davranması gerektiği kanısında.



Roubini, CNBC-e'ye şunları söyledi: "Finansal sistemin karşısındaki en önemli risk ABD ve dünya ekonomisinin zayıf ve cansız bir toparlanma sürecinden geçmesi. Çünkü, bu durumda, ABD ve Avrupa'daki finansal kurumlar sadece konut Mortgage'ları değil, ticari gayrimenkul, kredi kartları ve diğer tüketici kredilerinden de ciddi zarar ederler.



IMF ile anlaşma hükümete kalmış bir karar



Türkiye, geçen yıl küresel krizden etkilendi. Ancak, dünya ekonomisi toparlandıkça Türkiye ekonomisi de büyümeye geçiyor. Bu durumda soru şu: Türkiye bir IMF anlaşması imzalamalı mı? Bu sıcak bir politik gündem maddesi. Bence, olası bir IMF anlaşması, Türkiye'de uygulanan politikaların kredibilitesini destekleyici rol oynayabilir. Ancak, bu kararı vermek Türk hükümetine düşer".