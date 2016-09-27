AB'nin savunma işbirliğine NATO'dan olumlu tepki

Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ortak güvenlik ve savunma politikaları geliştirilmesini öneriyor. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Bratislava'daki Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, ‘Savunma alanında 28 AB ülkesinde mevcut olan mali ve insan kaynağının daha iyi koordine edilebileceğini' söyledi. Von der Leyen Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile birlikte müteharrik askeri hastane ve ortak lojistik merkezi kurulmasını önerdiklerini belirtti. Avrupa'nın krizlere tepki göstermede yavaş kaldığını ve bunu son olarak 11 bin kişinin hayatına mal olan Batı Afrika'daki ebola salgını sırasında tecrübe ettiklerini sözlerine ekledi.

İngiltere Avrupa ordusuna karşı

Büyük Britanya Savunma Bakanı Michael Fallon derinlemesine savunma işbirliği ile NATO'ya rakip çıkılmaması hususunda AB ülkelerini uyardı. Britanya'nın AB'den ayrılma kararının ışığında savunma ve güvenlik işbirliğini geliştirme imkânlarının görüşüldüğü Bratislava'daki buluşmada söz alan Fallon, ‘Terörizm ve göç nedeniyle Avrupa'nın gayretlerini arttırması gerektiğini ancak bunun için NATO'ya paralel yapılar oluşturmanın ve ittifakı zayıflatmanın doğru olmayacağını' dile getirdi. NATO'nun Avrupa savunmasının temeli olarak kalması gerektiğine işaret eden İngiltere Savunma Bakanı, Avrupa ordusu ya da Avrupa merkez karargâhı kurulmasını ülkesinin kabul etmeyeceğini sözlerine ekledi. Britanya'nın AB'den ayrılmasının iki yıl süreceği için Londra yönetiminin üyeliğin sona ereceği tarihe kadar Avrupa ordusu kurulmasını bloke edebileceği belirtiliyor.

Stoltenberg olumlu karşıladı

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg AB'nin savunma gücünü arttırmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Bratislava'daki buluşmaya katılan Stoltenberg, ‘Avrupa savunmasının takviye edilmesiyle NATO'nun güçlendirilmesi arasında çelişki görmediğini' ancak ‘her iki teşkilatın birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve paralel yapılanmalara yer verilmemesi gerektiğini' ifade etti.

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DW, dpa, Reuters, afp/AG, BÖ