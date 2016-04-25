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AB'nin mülteciler için Türkiye'ye vereceği 6 milyar Euro nasıl harcanacak?

"Yaz başlamadan ilk bir milyar dolar teslim edilecek, önümüzdeki 3 yıl içinde 6 milyar dolar kullanılacak"

25 Nisan 2016 13:37

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, geçen Cumartesi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Gaziantep'te ağırlandı. Ziyaretin ardından mülteciler için verilmesi planlanan paranın tamamı için vize verildi. Bugünden itibaren 3+3 milyar Euro akışı sağlanacak. AB’den mültecilere yardım için Türkiye’ye gönderilecek bu kaynağın nasıl kullanılacağı, 4 başlıkta netleştirildi

Türkiye ile AB arasında üç ayrı zirve düzenlenmişti. Haziran ayında Geri Kabul Anlaşması'nın devreye girmesi, Türk vatandaşlarına da vize serbestisi sağlanması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda ilk mültecilerin iadesi de gerçekleşmişti. AB, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 3+3 milyar Euro'luk destek taahhüdünde bulunmuştu. Bu ziyaret vesilesiyle, AB liderleri Türkiye'nin yardım programını yerinde inceledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Geri Kabul Anlaşması, sadece vize muafiyeti ile birlikte uygulanacak. Öte yandan AB, "pozitif işbirliği içinde olalım, sürece destek verelim" mesajı verdi. Bununla birlikte, yaz başlamadan ilk bir milyar dolar teslim edilmesi kararlaştırıldı. Kamplardaki yiyeceğin karşılanması, Suriyelilerin istihdamı, kampların modernizasyonu, Antep, Mardin, Kilis, Hatay ve Urfa'ya kent nüfusundan fazla kullanılan alt yapı çalışmaları için özel krediler sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

 

AB-Türkiye işbirliği nasıl yürütülecek?

 

-Bugünden itibaren AB'nin vaad ettiği 3+3 milyar doların akışı sağlanacak.

-Önümüzdeki 3 yıl içinde 6 milyar dolar kullanılacak.

-Daha önce ikinci 3 milyar dolar konusunda sıkıntılar vardı şimdi projeler ve yapılan işler yerinde izlendi ve paranın tamamı için vize verildi.

-Geri kabul sadece ve sadece vize muafiyeti ile birlikte uygulanacak.

-AB Pozitif işbirliği içinde olalım sürece destek verelim mesajı verildi.

-Yaz başlamadan ilk bir milyar dolar teslim edilecek.

 

Kaynak işte bu amaçlarla kullanılacak

 

AB'den gelen paranın nerelerde ve nasıl kullanılacakları 4 başlık halinde netleştirildi:

1- Kamplardaki yiyeceğin karşılanması.

2 - Suriyelilerin istihdamı.

3 - Kampların modernizasyonu.

4 - Kampların dışında da Suriyeliler var ve Gaziantep, Mardin, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'ya kent nüfusundan fazla kullanılan alt yapı çalışmaları için özel krediler sağlanacak.

 

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