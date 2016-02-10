AB'nin kurucu ülkelerinden çağrı



İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen Avrupa Birliği'nin altı kurucu ülkesi Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaptı.

Mülteci krizi ve saldırı tehditleri gibi küresel sorunlara ortak çözüm bulunmasından yana olduklarını belirten altı bakan, “Avrupa Birliği'nin zor zamanlarla karşı karşıya olduğunu“ vurguladı.

Bu sorunlara yanıtın ancak “daha sıkı bir Birlik“le verileceği ifade edilen açıklamada, “devletler birliğinin güncel zorluklara verilmiş hâlâ en iyi yanıt olduğu" ifade edildi.

Roma'da gayriresmî olarak düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği'nin geleceği ele alındı.