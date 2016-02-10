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Dünya
Deutsche Welle

AB'nin kurucu ülkelerinden çağrı

Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri, mülteci krizi ve saldırı tehditlerine karşı ortak çözüm istedi.

10 Şubat 2016 13:00


İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen Avrupa Birliği'nin altı kurucu ülkesi Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaptı.

Mülteci krizi ve saldırı tehditleri gibi küresel sorunlara ortak çözüm bulunmasından yana olduklarını belirten altı bakan, “Avrupa Birliği'nin zor zamanlarla karşı karşıya olduğunu“ vurguladı.

Bu sorunlara yanıtın ancak “daha sıkı bir Birlik“le verileceği ifade edilen açıklamada, “devletler birliğinin güncel zorluklara verilmiş hâlâ en iyi yanıt olduğu" ifade edildi.

Roma'da gayriresmî olarak düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği'nin geleceği ele alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiRomaAlmanya FransaBelçika HollandaLüksemburgBirliğiBirlik“leDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/NH

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