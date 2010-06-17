AB'nin gündemi borç krizi

T24- AB liderleri, Brüksel'de bugün başlayacak zirvede, ekonomik büyümeyi yenide başlatırken, son yılların en büyük kamu borçlarıyla nasıl başa çıkabileceklerini tartışacak.





Zirve borç krizinin gölgesinde geçecek



Liderler, Yunanistan'daki bütçe krizinin başka ülkelere yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.



BBC'nin Brüksel'deki muhabiri Oana Lungescu piyasalarda, Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisi İspanya'nın bütçesiyle ilgili endişeler olduğunu söylüyor.



Zirvede, bütçelerde denetimin nasıl geliştirilebileceği ve çok fazla harcama yapan ülkelere karşı nasıl önlemler alınabileceği de ele alınacak.



İspanya, Yunanistan'ın kaderini paylaşmamak için zirve öncesinde kamu bütçesinde büyük kesintiler yapacağını ve çalışma hayatında reformlara gideceğini duyurmuştu.



Para birimi olarak Euro'yu kullanan ülkeler, Yunanistan gibi bir borç krizi yaşayabilecek diğer üyelere yardım için 920 milyar dolarlık bir fon oluşturmuştu.



Bütçe denetimi



AB liderleri, gelecekteki olası banka kurtarma operasyonlarında maliyeti vergi mükellefleri yerine bankaların ödemesini sağlamak için vergi konulmasına destek verecek.



Ancak gelecek haftaki G-20 zirvesinde ABD ve diğer büyük ekonomilere de, bir tür banka vergisi sistemine destek verme çağrısında bulunup bulunmayacağı belirsiz.



BBC Avrupa Editörü Gavin Hewitt, zirve taslak bildirisinde, üye ülkelerin bütçe planlarını Avrupa Birliği Komisyonu'na sunmasından bahsedildiğini söylüyor.



Hewitt, taslak metinde buna karşı çıkan İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı yaşamasını önleyebilecek bir dil kullanıldığını belirtiyor.



İngiltere, bütçenin AB yetkililerinin denetimine gitmeden önce İngiltere Parlamentosu'ndan onay almasında kararlı.



Ancak BBC'ye konuşan bir İngiliz diplomat, İngiltere'nin bütçe öncesi yayınladığı raporun, tam bütçenin yayınlanacağı Nisan ayından önce AB Maliye Bakanlarınca tartışıldığını söylüyor.



Hewitt de, bütçelerin denetlenmesi ve AB'deki mali düzenlemelerin Londra'nın finans merkezi City üzerindeki olası etkileri konusundaki hassasiyetlerine karşın, Başbakan David Cameron'ın AB liderleriyle önemli tartışmalar yaşamaktan kaçınmaya çalışacağını söylüyor.



AB liderlerinin, AB Komisyonu'nun hazırladığı 'Avrupa 2020' adlı 10 yıllık istihdam ve ekonomik büyüme stratejisiyle ilgili belgeyi de onaylaması bekleniyor.



Belgede, istihdam, eğitim ve yatırımla ilgili farklı hedefler belirleniyor. Planda, araştırma ve geliştirme harcamalarının ülkelerin gayrisafi milli hasılasının yüzde 3'üne ulaşması amaçlanıyor.