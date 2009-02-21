AB'nin Brutus'u: Vaclav Klaus

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana giderek düşen bir performans sergileyen Çek Cumhuriyeti, bir taraftan da Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus’un Avrupa karşıtı çıkışlarını frenlemeye çalışıyor.



Klaus’un, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı konuşmada, AB’yi “serbest düşünceyi engelleyen Sovyet dönemi diktatörlükleri gibi demokratik olmayan ve elitist bir proje” olarak tanımlaması ortalığı karıştırdı.



Milliyet gazetesindeki habere göre, Genel Kurul’da ağırladıkları devlet başkanlarından AB’yle ilgili övgü dolu sözler duymaya alışık olan parlamenterler, Dönem Başkanı sıfatı taşıyan Klaus’un, 27 üyeli bloku yerden yere vurması karşısında tepkilerini ıslıklarla ve salonu terk ederek gösterdiler. Sovyet sisteminde siyasi alternatiflere ve muhalefete izin verilmediğini hatırlatan Klaus, “Burada (AP) tek bir alternatif var ve farklı bir şık düşünmeye kalkışanlar derhal Avrupa entegrasyonunun düşmanları olarak etiketleniyor” dedi.



Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak’ta Fransa’dan devraldıktan sonra Prag’daki ikametgâhına AB bayrağı çektirmeyen Klaus, dün de gelenekleri altüst ederek basın toplantısını AP yerine Çek delegasyonunda yapmayı tercih etti.