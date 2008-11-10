AB’nin bor kararına tepkiler sürüyor

Avrupa Birliği'nin (AB), dünya bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bor madenini "üremeye olumsuz etkili toksik madde" listesine almasına tepkiler sürüyor.Bor madeninden nanoteknolojik ürünler üreten NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Akın, AB'nin kararının politik olduğunu ve siyasi nitelik taşıdığını iddia etti.Akın, yaptığı açıklamada, geleceğin enerjisi olarak nitelenen borun ve dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 70'ine sahip olan Türkiye'nin, bu madenden faydalanmasını istemeyenlerin, engel olmak için bu kararı aldıklarını öne sürdü."Avrupa Birliği'nin aldığı bu karar, tamamen politik ve siyasi bir nitelik taşımaktadır" diyen Akın, şöyle devam etti:"Bor gerçeğini ve borun geleceğini iyi bilen AB ülkeleri, petrol ve doğal gaz fakiri olmalarının ekonomilerinde oluşturduğu vahim sonuçları, geleceğin enerjisi ve endüstrinin tuzu olan bor konusunda da yaşamamak için Türkiye'yi aslı astarı olmayan, bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, traji komik uygulamalarla köşeye sıkıştırmak istiyorlar."Borun sağlık açısından hiçbir tehlikesinin olmadığının dünyadaki birçok kurum tarafından onaylanmasına rağmen, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin "borun sağlıksız" olduğu havasını yaratmak istediklerini kaydeden Akın, şöyle konuştu:"Boru en çok kullanan ABD, Çin, Rusya ve Uzak Doğu ülkeleri dünya sağlık örgütünden alınmış yüzlerce resmi belgeyi bor türevlerinin sağlık açısından hiçbir riski olmadığını her ortamda yayınlamaktadırlar.Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birimleriyle akreditasyon kurumlarımız da dünyadaki örnekleri baz alarak bilimsel çalışmalarıyla, sağlığa zararlı olmadığını ispatlamış 2 yıldır AB'nin bu ön yargısını çürütmeye çalışmaktadırlar.Ancak, ne yazık ki AB yine bildiğini okuyarak Türkiye'nin güçlenmesini istemez tavrını bir kez daha ortaya koymuştur."Avrupa'nın siyasi baskısından kurtulmanın tek yolunun yüksek teknolojiyle katma değeri yüksek bor türevleri üretmekten geçtiğini anlatan Akın, bunlardan ders çıkartılması gerektiğini belirterek, "Ne zaman ki Türkiye, bor madenlerini yüksek teknolojiyle işleyip, katma değerli bor türevleri üretmeye başlarsa, inanıyoruz ki sanayi toplumu olan Avrupa Birliği ülkeleri yaptıkları bu politik ve siyasi engellemeden vazgeçerek, Avrupa Birliği adayı olan Türkiye ile işbirliğine girmenin gelecekleri için nedenli önemli olduğunu anlayacaklardır. Çünkü günümüz sanayisi yüksek teknolojiyi kullanarak ayakta kalabilecektir ve bu da ancak bor ile mümkün olabilecektir" dedi.Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:"18 yıllık Nanoteknoloji tecrübemiz bize şu gerçeği öğretmiştir, bor mucizesi ülkemizin yüksek teknolojide ulaşacağı başarılı çizgiyle ancak gerçekleştirilebilecektir.