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Dünya

AB'NİN 5 ÜLKESİNDEN YEMEN İÇİN ORTAK ÇAĞRI PARİS (A.A)

06 Haziran 2011 21:56

-AB'NİN 5 ÜLKESİNDEN YEMEN İÇİN ORTAK ÇAĞRI PARİS (A.A) - 06.06.2011 - Avrupa Birliği'nin beş önemli ülkesi Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya, Yemen'deki bütün taraflara yaptıkları ortak çağrıda, Suudi Arabistan tarafından yürütülen ateşkes çabalarına saygı gösterilmesini istedi. Beş ülkenin liderinin imzasıyla yapılan çağrıda, ''Yemen'deki sivil ve askeri yetkililere, Suudi Arabistan Kralı tarafından yürürlüğe sokulan ateşkese saygı göstermeleri çağrısı yapıyoruz'' denildi. Açıklamada, beş ülkenin, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemen'deki krize çözüm için sunduğu ve ülkenin bütünlüğü ile ulusal diyaloğu temel alan öneriye destek verildiği ifade edildi.

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