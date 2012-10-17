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AB'nin 27 ülkesinden ortak karar: Türkiye'ye vize uygulamasına devam edilsin

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke Türkiye'ye yönelik vize uygulamasının gerekliliğine dikkat çekti.

17 Ekim 2012 21:51

 

Adalet Divanı'nın önümüzdeki ay ele alacağı Türklere vize serbestliği davası öncesi, 27 ülke vize uygulamasının sürmesi yönüde bir rapor hazırladı.

Avrupa Adalet Divanı, Türklere vizesiz seyahat hakkı tanınması amacıyla açılan davayı 6 Kasım'da görüşecek. Türkiye vatandaşı Leyla Demirkan'ın açtığı dava üzerine toplanacak Avrupa Adalet Divanı'na üye ülkelerin tamamı, gönderdikleri savunmalarında vize uygulamasından yana olduklarını bildirdi.

 

Vize uygulaması devam etsin

 

Avrupa Adalet Divanı, davalı durumundaki üye ülkelerden savunmalarını istedi. 27 üye ülke de Adalet Divanına konuyla ilgili takındıkları tutumu yazıyla bildirdi. Tüm ülkeler, Avrupa Adalet Divanı'na Türklere vize uygulamasının devam etmesi görüşünde olduklarını bildirdi. Davanın Avukatı Dr. Rolf Gutmann üye ülkelerin tamamının da Türklere vize serbestliğine karşı çıktığını söylerken bunun kararda etkili olup olmayacağına ilişkin bir yorum yapamayacağını söyledi.

 

Avukat vize muafiyeti çıkacağı konusunda umutlu

 

Davanın Avukatı Dr. Gutmann “Dava 6 Kasım'da ele alınacak. Fakat bu tarihte herhangi bir karar çıkmayabilir. Davanın erteleneceğini düşünüyordum. 27 üye ülkenin tamamının vize uygulamasından yana olmasının alınacak kararda etkili olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz” dedi. Gutmann, mahkemenin bağımsızlığına işaret ederek, “Ben davadan vize muafiyeti çıkacağı yönünde umudumu koruyorum” dedi.

 

Berlin mahkemesi karar veremedi

 

Stuttgart'ta yaşayan annesinin yanına gelmek isteyen Leyla Demirkan'a Almanya vize vermedi. Demirkan, hizmet almak ve hizmet sunmanın vize muafiyetinin dışında olduğunu ileri sürerek, Avukatı Gutmann aracılığıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı aleyhine, seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle dava açtı. Davayı görüşen Berlin Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra karar alamadı ve konuyu Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi.

 

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