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Dünya

AB'li liderler istihdam için kolları sıvadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande , Avrupa lı sanayi şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi

19 Mart 2013 00:49

Merkel'in inisiyatifinde başkent Berlin'de düzenlenen toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Leif Johansson'un başkanlığını yaptığı Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masa (ERT) grubu üyeleri de katıldı.

Merkel, görüşmeden önce düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın rekabet gücünün daha da artması için küresel dünyada pazarların açık olması gerektiğine vurgu yaptı.

Merkel, ihracatın artırılmasıyla daha fazla istihdamın sağlanabileceğini kaydetti.

Temel olarak daha yüksek ekonomik büyüme oranlarını sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirten Merkel, enerji politikası, çevrenin korunması, araştırma, enformasyon ve iletişim teknolojileri konularının görüşüleceğini kaydetti.

Hollande da Avrupa'da ekonomik gelişmenin ve rekabet gücünün artırılması için daha fazla birlikte çalışmak gerektiğine işaret etti.

 

'İsihdam ana gündem'

 

Toplantıda, ''insanlara nasıl umut verilebilir'', ''nasıl refah ve istihdam sağlanabilir'' konularını görüşeceklerini belirten Barroso da Avrupa'da son yıllarda verilen kararlarla yeniden güvenin sağlandığını ve birçok üye ülkede ilerlemeler olduğunu ifade etti.

Krizin devam ettiğine işaret eden Barroso, bunu ekonomik büyüme tahminlerinde, işsizlik oranlarında ve en son Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki gelişmelerde gördüklerini kaydetti.

Üye ülkelerdeki yapısal reformların hayata geçirilmesi ve bütçeleri sağlamlaştırma çabalarının faydalı olduğunu vurgulayan Barroso, rekabet gücünün, yeni borç yaparak değil, ekonomik gelişme ile sağlanması gerektiğini kaydetti.

ERT Başkanı Johansson ise uluslararası faaliyette bulunan Avrupalı şirketlerin araştırmalarının büyük bir bölümünü Avrupa'da yaptığına işaret ederek, küresel düzeyde çalışan bu şirketlerin istihdam sağladığını bildirdi.

 

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