'Ablam için AKP'li belediye defin yeri vermemişti'

T24 - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, eşinin mezarıyla ilgili Gölbaşı Belediyesi Meclisi’nin MHP’li üyesi Mehmet Atak’ın "Teröristlerin eşini buraya defnettiniz" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Sakık, "3 yıl önce ölen eşim Gülsima için terbiyesizce terörist demişler. Konuyu TBMM'ye getireceğim. Gerekirse mezarı taşırım" dedi.





Gölbaşı‘nda MHP ve AKP’li üyelerin belediyenin icraatlarını tartışırken yeniden eşinin defin ve mezarıyla ilgili tartışmalarının kendilerini yürekten yaraladığını kaydeden Sakık, "Eğer biz, bu ülkede yan yana gömülemiyorsak, nasıl ortak bir vatandan bahsedebiliriz?" diye sordu.





Gazetecilerin, sorularını yanıtlayan Sakık, eşini Gölbaşı‘na defnettikten kısa bir süre sonra da ablasını kaybettiğini söyledi. Ablasını da aynı mezarlıkta defnetmek istediklerini, ancak o zaman AKP’den olan belediye başkanının defin için yer vermediğini belirten Sakık, “Acımızı yüreğimize gömerek başka yerde defnettik’’ dedi.





“Bunları tartışıp konuşurken ruh halim paramparça’’ diyen Sakık, AKP ve MHP’nin temsilcileriyle ilgili iki partinin yetkili organlarının gerekli girişimlerde bulunmasını istedi. Sakık, “Kamuoyundan ve bizden özür dilemelerini bekliyoruz’’ dedi.