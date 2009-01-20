Ablalarına ikiz can olacaklar

Akdeniz anemili ablalarının tedavisi için hastalıktan arındırılarak dünyaya getirilen ikizlerden ilk ilik nakli dün gerçekleştirildi.



Akdeniz anemisi hastalığıyla boğuşan ablalarının hayatını kurtarmak için dünyaya gelen ikizler Muhammed ve Beyza Kayhan'dan, ilik nakli için düğmeye basıldı. Üzerinde üç yıldır çalışılan ve tıp tarihinde bir ilk olacak özel nakil için İstanbul, İtalya ve Antalya Tıp Fakültesi'nden doktorlar işbirliği yaptı.



Konyalı ikizlerden Muhammed, Büşra'nın, Beyza ise ablası Ayşegül'ün ilacı olacak. Bu bebekler daha anne karnına girmeden ailelerinin genetik olarak taşıdığı Akdeniz anemisinden ayıklandı. Daha sonra dokuları ablalarına tam olarak uyum sağlaması için seçildi. Biri Ayşegül'ün diğeri Büşra'nın doku uyumuna göre belirlendi ve tüp bebek yöntemiyle annelerinin rahmine yerleştirildiler.



İtalya’da doğdular



Akdeniz anemisi olan Ayşegül ve Büşra, hastalıkla savaşmak için her hafta kan almak zorundaydı. Kullandıkları ağır ilaçlar durumlarının her geçen gün bozulmasına neden oluyordu. İki kız kardeş için tek tedavi umudu, sonradan doğan ikiz kardeşlerinden yapılacak ilik nakliydi. Bebeklerin doğar doğmaz kordon kanlarının alınarak ablaları için saklanması gerekiyordu.



Türk meslektaşları yoluya gelişmelerden haberdar olan İtalyan doktorların araya girmesiyle, İtalyan hükümeti tüm masrafları karşıladı ve bebekler Pasero kentindeki kordon kanı konusunda dünyaca ünlü San Salvatore Hastanesi'nde dünyaya geldi. Ancak bebeklerin göbek kordonundan alınan kök hücreler ablalarının kurtulması için yeterli değildi. Bebeklerin kemik iliklerinin alınması ve kordon kanlarına eklenerek ablalarına verilmesi gerekiyordu. Bunun için de üç yaşına gelmeleri beklendi.



Ve beklenen gün geldi. Yeni yılın ilk günü üç yaşına giren çocuklar için hemen harekete geçildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilik nakli için tüm prosedür tamamlandı. İtalyan hükümeti özel bir paketle dondurulmuş kordon kanlarını gönderdi ve "tarihi" operasyon Akdeniz Tıp Fakültesi'nde dün başladı.



İlk olarak Muhammed'den kemik iliği alındı, daha önce göbek kordonundan alınan kök hücrelerle birleştirildi ve ablası Büşra'ya nakledildi. 10 gün sonra da Beyza'nın kemik iliği ablası Ayşegül'e hayat verecek.



'2 gün uyumadan ayıklama yaptık'



Dr. Nesrin Erçelen: Kızları Büşra ve Ayşegül'ün kurtulması için Hacer ve Şuhayıp Kayhan çifti büyük bir mücadele gösterdi. Bebekleri genetik olarak İstanbul'da ben ayıkladım. Hiç uyumadan iki gün boyunca genetik ayıklama yaptık. İkizlerin doğumu sırasında İtalya'da ben de yanlarındaydım. Bu aile çocuklarına şifa bulmak için hayatlarında ilk kez yurtdışına çıktı. Rahibeler onlara ev sahipliği yaptı. Bebekler dünyaya geldikten sonra genetik olarak ablalarına tam uyumlu olduklarını bir kez daha kontrol ettik. Bu bebekler ve nakil tıp dünyası için önemli bir gelişmedir.

