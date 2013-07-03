Abla-kardeş sırayla ormanı yaktılar

Karabük'ün Cumayanı Köyü'nde ormanı yakarken yakalanan 16 yaşındaki Ö.G. dün tutuklanırken, ablası 26 yaşındaki Özlem G., 'Ormanı ben yakacağım. Bu nasıl bir adalet' diyerek bağırdı. Kardeşinin tutuklanmasına sinirlenen Özlem G. bugün ormanı yakarken, tüfekle ateş ederek yangına müdahale edilmesini engellemeye çalıştı. Yangın söndürme helikopteri yangına havadan müdahale ederken, ikna edilen Özlem G. gözaltına alındı.

Önceki gün Cumayanı Köyü'nde ormanlık alanı yakan Ö.G., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ö.G.'nin, amcasının oğlu 13 yaşındaki O.G. ise geçen cuma günü aynı yerde çıkan yangının ardından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen Ö.G. tutuklanarak cezaevine konuldu. Ö.G.'nin, ailesinin köylülerle sorunlar yaşadığı, köye zarar vermek amacıyla ormanı yaktığı öğrenildi. Dün, Ö.G.'nin jandarmaların arasında adliyeden çıkarıldığı sırada ablası Özlem G., 'Ormanı ben yakacağım. Bu nasıl bir adalet. Çek çek ormanı ben yakacağım' dedi.

Yangına müdahale etmek isteyenlere tüfekle ateş etti

İddiaya göre, Özlem G. bugün saat 12.30 sıralarında, Cumayanı Köyü'ne 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yangın çıkardı. Özlem G. ormanlık alanda av tüfeğiyle yangını söndürmek isteyen köylülere ateş açarak yaklaştırmadı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri açılan ateş sonucu yangına müdahale edemedi. Hamzalar Orman deposunda bulunan yangın söndürme helikopteri havalanarak alevlere müdahale etti. Helikopter silah sesleri üzerine tek sorti yaptı. Fişeği biten Özlem G., taş atarak köylüleri ve jandarmayı yaklaştırmadı. Köylülerin ve jandarmanın ikna çabaları sonuç verdi. Özlem Gü. gözaltına alındıktan sonra bir arazöz yangını söndürdü. Yangında küçük bir alan yandı.

Aile, ormanı ısrarla yakıyor

Cumayanı köylülerinden Hüseyin Heyder, 'Ormanı yakmış. Köylüler söndürmeye gitti. Silahıyla tepe çıkarak 5-6 sefer ateş etti. Helikopter geldi, ona da bir sefer ateş etti. Devamlı ormanı yakıyorlar. En son kardeşi yaktı. Kardeşi cezaevine kondu diye ormanı yaktı' dedi.