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Abisinin attığı makas başına saplandı!

1,5 saat süren operasyondan sonra çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi

21 Haziran 2016 19:26

Bitlis’te 6 yaşındaki kardeşiyle oyun oynayan abi, çocuğun kafasına makas fırlattı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun ameliyatı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre, oyun sırasında abisinin fırlattığı makas, Taner Manay'ın kafasına saplandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyata alındı. Tatvan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Atış'ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1.5 saat süren operasyonla Manay'ın kafasına saplanan makas çıkarıldı. 

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Atış, "Çocuk, kafasına dik şekilde saplanmış makasla bize getirildi. Tomografi ve grafiklerde makasın kemik tabakayı tam kat olarak geçtiğini tespit ettik ve ameliyata aldık. Beyinde herhangi bir zedelenme yoktu. Sadece kemik yapıda bir delinme vardı. Gerçekleştirdiğimiz ameliyatla beyne zarar vermeden makası çıkardık. Beyin zarına kadar uzanan yabancı cisimden dolayı oluşabilecek mikrop veya enfeksiyonlara karşı önlem amaçlı olarak hastayı takibe aldık. Genel sağlık durumu iyi, günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" diye konuştu. 

 

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