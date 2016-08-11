Abisine cep telefonu şifresini vermediği için katledilen Amine, yıllarca işkence görmüş!

Batman’da 2 Ağustos’ta cep telefonunun şifresini vermediği için ağabeyi Kasım D. tarafından işkenceyle katledilen 17 yaşındaki Amine D.’nin ölümünün ardından yıllar süren bir işkence çıktı. Kasım D. ile “Korkut dedim, öldürmüş” diyen baba Masum D. tutuklanırken, Amine’nin otopsisinde vücudunda eski darp izlerine de rastlandı.

Habertürk’ten Bulut Kutlu’nun haberine göre, katil zanlısı ağabeyin, işkenceye dayanamayıp can vermesinin ardından kaza süsü vermek için genç kıza elektrik verdiği belirlendi. Amine’nin daha önce de ailesinden gördüğü işkenceler nedeniyle evden kaçarak Diyarbakır’daki akrabalarına sığındığı, ailenin daha sonra genç kızı eve kilitlediği ifade edildi.

Amine’nin bir arkadaşı, genç kızın işkence edilirken çığlıkları duyulmasın diye ağzının kapatıldığını, direnmesin diye de ellerinin bağlandığını iddia etti. Amine’nin arkadaşının ifadesi şöyle:

“Ailesi onu hep eve kilitliyordu. Balkona dahi çıkamıyordu. İşkence sırasında ailenin tamamı evdeydi. 6 saat boyunca işkence etmişler. İntihar süsü vermek içinde elektrik vermişler. Öldürüldükten sonra kıyafetini de değiştirmişler.”

Davaya müdahil olan avukat Kemal Üner ise Amine’nin vücudunda eski darp izlerine de rastlandığına dikkat çekerek, “İşkence her gün yaşanmış. Vücudundaki yaraların birçoğu eski” dedi. Bu arada katil zanlısı Kasım D.’ye, kız kardeşinin cep telefonuyla başkalarıyla görüştüğü yönünde Facebook’tan mesaj atan kişinin kimliğini belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.