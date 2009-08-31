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Yaşam

Abisi öldü gözyaşlarına boğuldu

Selim Bozkurt, kardeşi ve 3 arkadaşı ile birlikte Bursa Gedelek Köy'ünde zeytinlik arasında sulama havuzuna gitti,yüzme bilmeyen Selim kurtarılamadı.

31 Ağustos 2009 03:00

8 yaşındaki Ahmet 11 yaşındaki ağabeyi Selim’in cesedi başında gözyaşı döktü

BURSA Orhangazi’nın Gedelek Köyü’nde Selim Bozkurt (11), kardeşi Ahmet (8) ve 3 arkadaşı ile birlikte zeytinlikler arasında bulunan sulama havuzuna gitti. Yüzme bilmeyen Selim, serinlemek için 1 metre 70 santim derinliğindeki havuza girdi.

Ayakları yere değmeyince paniğe kapılarak sudan çıkmaya çalışan çocuğa kardeşi Ahmet sopa uzatarak yardım etmek istedi. Ancak sopayı tutamayan Selim, havuzun dibine battı. “İmdat” çığlıkları atan çocukların yardımına ormanda çalışan geçici tarım işçisi Davut Enzim yetişti ve havuza girerek Selim’i sudan çıkardı.

Çocuk yapılan suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Küçük Ahmet ağabeyinin cansız bedenine kapanıp dakikalarca “Ne olur gözlerini aç abi” diye ağladı.











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