Ümit Kıvanç*

Eski Mısır'da Mevlevi etkisi! - 07 Şubat 2015

"Abi o Mısırlıların şeyleri falan... hepsini bizden almışlar ya!"



Bu, yakında yaygın şekilde duyacağımız laflardan, muhtemelen. Al Jazeera Türk hesabından atılan tweet insanımıza ulaşırsa.



Yıllar önce, sokağa çıkmış iki sahte muhabir, insanlara şu soruyu soruyorlardı: "Mısır piramitleri Türkiye'den gizlice kaçırılmış, ne diyorsunuz?" Bütün video sahte miydi, kanıtım yok, elbette, ama görünüşe bakılırsa değildi. İnsanlarımız, Türkiye'nin eski eserlerini koruyamadığını, bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğini falan söylüyorlardı, bu üzücü hırsızlık haberi karşısında. En son mikrofon uzatılan genç bir tarih öğretmeniyse, uzun uzun, böyle bir hırsızlığın gümrüktekilerle falan işbirliğine girmeden yapılamayacağını, piramitlerin ancak gemiyle kaçırılmış olabileceğini anlatıyordu.



Sorun sadece şuursuzluk değil. Mevlana'nın ardıllarının kendilerinden yüzyıllarca önce yaşamış insanları etkilemiş olabileceği, bizim ortalama mantık-muhakeme âlemimizde pekâlâ kabul görebilir ve bu hastalıklı âlemi güçlendirir. Buradan çıkarılacak böbürlenme fırsatı da cabası.





Al Jazeera Türk'te biri oturup, "Haydi Eski Mısır'dan atalarımıza paye çıkaralım" dememiştir herhalde. Ama gazetecilik çok dikkat isteyen bir iş. Cehaletin sonuçları cehalet üretmekle bile sınırlı kalmıyor.



[ EK / 13:30 / Bunu yayımladıktan kısa süre sonra, Radikal'in, dinî yemin eden Yunanlı parlamenterlerin Nazi selamı verdiklerini ileri sürdüğünü gördüm. Fotoğrafı görmüş, acar meslektaşımız, "hah!" demiş... Sözü derhal burada kesmem en hayırlısıdır. ]

*Ümit Kıvanç'ın bu yazısı www.riyatabirleri.blogspot.comsitesinden alınmıştır.