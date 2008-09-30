Abhazya'da bağımsızlık günü kutlamaları

Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden ve bir süre önce Rusya tarafından tanınan Abhazya, bağımsızlığının 15. yıl dönümünü kutluyor. AA muhabirinin Abhaz yetkililerden telefonla aldığı bilgiye göre, bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde başkent Sohumi'de askeri geçit töreni düzenlendi.

Abhazya'nın lideri Sergey Bağapş ve diğer yetkililerin katıldığı töreni, aralarında Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov ve çok sayıda Rus milletvekilinin de bulunduğu değişik ülkelerden 1500 civarında yabancı konuğun izlediği kaydedildi.

Askeri geçit törenine Abhazların da yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık 50 bin kişinin tören alanını doldurduğu ifade edildi. Bağapş, bağımsızlık günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Rusya'ya Abhazya'nın bağımsızlığına verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve "artık hukuki olarak bağımsızlığı kabul gören bir devlet olduklarını ve Rusya'nın bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke olmasını çok önemsediklerini" ifade etti.

Rusya ile ilişkilerini geliştireceklerini belirten Bağapş, "Gürcistan'ın ise Abhaz topraklarına karşı saldırganlık içinde olan tehlikeli bir komşu olarak kalmaya devam edeceğini" söyledi. Gürcistan'ın ağustos ayında Güney Osetya'ya düzenlediği operasyonun ardından bu ülkeyle kısa süreli bir savaşa giren Rusya, 26 Ağustosta Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarını resmen tanımıştı.

Medvedev'den kutlama

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, bağımsızlık günü dolayısıyla Abhaz yönetimine kutlama mesajı gönderdi. Medvedev, mesajında, Abhazya'nın bağımsızlığına destek verdiklerini yineledi ve bu bölgeyle diplomatik ve tüm alanlarda kurdukları ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı, Abhazya'ya "ekonomik kalkınma ve güvenlik garantisi" verdi.

Abhaz sorunu

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Gürcü-Abhaz savaşı patlak verirken, 1994 yılında Rusya'nın desteğiyle Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya, Rusya'nın himayesi altında fiili bağımsız devlet olarak varlığını sürdürüyor. Savaş nedeniyle 250 bin dolayında Gürcü Abhazya'daki evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rusya dışındaki hiçbir devlet tarafından tanınmayan Abhazya'da nüfusun tamamına yakını Rus pasaportu taşıyor. Gürcistan ise Abhazya'yı kendi toprak bütünlüğü içerisinde bir özerk cumhuriyet olarak kabul ediyor.