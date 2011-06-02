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Dünya

ABHAZYA LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ TİFLİS (A.A)

02 Haziran 2011 21:33

-ABHAZYA LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ TİFLİS (A.A) - 02.06.2011 - Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın lideri Sergey Bağapş, düzenlenen törenle toprağa verildi. Abhazya lideri Sergey Bağapş için önce Abhazya Devlet Filarmoni binasında tören düzenlendi. Veda törenine katılmak için Abhazya'nın başkenti Suhumi'ye gelen Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin ve Rusya'nın çeşitli eyaletlerinden üst düzey yetkililer de, Bağapş'ın katafalkı önünde saygı duruşunda bulundu ve eşi ile çocuklarına başsağlığı diledi.   Düzenlenen veda törenine akın eden halk, Bağapş'ı göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Veda töreninin ardından Filarmoni binasından kortej eşliğinde alınan Bağapş'ın naaşı, doğum yeri olan Oçamçıra bölgesinin Djgerda köyündeki mezarlığa getirildi. Burada Sergey Bağapş'ın tabutu, ''Abhazya Milli Marşı'' ve 3 pare top atışı eşliğinde mezara indirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da akciğer ameliyatı geçiren 62 yaşındaki Sergey Bağapş, 29 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

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