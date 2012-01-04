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Dünya

ABD yönetimi, eleştirilerinin dozunu artırdı WASHINGTON (A.A)

04 Ocak 2012 04:37

-ABD yönetimi, eleştirilerinin dozunu artırdı WASHINGTON (A.A) - 04.01.2012 - ABD yönetimi, Mısır'da Amerikan kuruluşlarının da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına yapılan baskınlara yönelik eleştirilerinin dozunu artırarak, bunların ''kabul edilemez'' olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde, baskınların Mısır'ın eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek rejiminin kalıntılarının bir ürünü gibi göründüğünü söyledi. Mısır hükümeti yetkilileri tarafından, bu meselenin çözüme kavuşturulduğu, tacizlerin son bulacağı, sivil toplum kuruluşlarının normal faaliyetlerine geri dönmesine izin verileceği ve mülklerinin de iade edileceği yönünde kendilerine güvence verildiğini vurgulayan Nuland, ancak durumun hala normale dönmemiş olmasının kendileri açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Nuland, Mısırlı yetkililerin verdiği bu güvencelere rağmen, hem Amerikan destekli hem de Mısırlı sivil toplum kuruluşlarına yönelik tacizlerin sürdüğünü dile getirerek, ''Özellikle son günlerde Mısırlı yetkililerce yapılan en keskin ve rahatsız edici açıklamaların, eski, Mübarek döneminden kalma çevrelerin bir ürünü gibi görünüyor olmasından kaygılıyız. Bu çevrelerin Mısır halkıyla açılan yeni sayfada yeri yok'' diye konuştu. ABD'nin, Mısırlı yetkililerce öne sürülen, sivil toplum kuruluşlarının siyasi sisteme karıştığına yönelik suçlamaları reddettiğini ve bunların Mısır halkını korkutmaya yönelik agresif bir propaganda çabası olduğunu ifade eden Nuland, ABD destekli grupların şeffaf ve açık biçimde faaliyet gösterme sözü verdiğini söyledi. Yakın doğu işlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın, bu hafta Kahire'yi ziyaretinde konuyu gündeme getireceğini bildiren Nuland, ''Mısırlı yetkililerin bu meseleyi çözüme kavuşturmaya çalıştığını umuyoruz ama samimi olmak gerekirse, bu çok uzun zaman alıyor'' dedi.

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