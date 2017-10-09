ABD'yle yaşananlar sonrası piyasaları ne bekliyor?

Uzmanlar piyasalarda sert satışlara neden olan gelişme sonrası beklentilerini anlattı. ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vize hizmetlerini askıya almasının piyasalara yansıması da olumsuz oldu. Cuma günü 3.63 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL gelen haberlerle bu sabah Asya piyasalarında 3.8533'e kadar yükseldi. Euro/TL 4.5211'e yükselirken Borsa İstanbul 100 Endeksi açılışta %4.5'i aşan kayıpla 100 bin seviyesinin altına geriledi, daha sonra yeniden 100 binin üzerinde işlem gördü. 10 yıl vadeli tahvilin faizi açılışta 17 baz puan artışla % 11.26'ya çıktı.



TEB Yatırım yolladığı bir notta "Dolar/TL Asya’da flash crash sırasında 3.85 üzeri işlem gördükten sonra bu sabah 3.71 altına satılıyor; en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi hala lira..Yaşanan flash crash sonrası bu sabah işlem gören en yüksek seviye 3.7482 yeni direncimiz oldu, dün gece işlemlerinde kırılan 3.6472 yeni desteğimiz oldu." değerlendirmesini yaptı. Stratejist Işık Ökte "Burada sormamız gereken soru BIST’in takasının üçte birine yakını tutan ABD fonlarının nasıl bir politika izleyeceğidir..Yabancılar pozisyon kapayıp, dolar ve euroya dönerken hane halkının dolarda kritik direnç bandı olarak gördüğüm 3,75-3,78’de satıcı olmasını beklerim" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla lira negatif olma ihtimali var"

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç Bloomberg HT'ye volatilitenin devam edebileceğini söyledi. Altınsaç "Gelişen ülkelerde baskının arttığı bir döneme denk geldiğimiz için zaten son 1-2 haftada olumsuz ayrışıyorduk. Baskı daha da yükselebilir. Sepet bazında 4.03'lerden geçiyor işlemler, bu hafta zor bir hafta olacaktır." dedi.

"Bir yukarı hareket daha olabilir"

Global tarafın da destekleyici olmadığını belirten Altınsaç "Dolar/TL özelinde bakılınca 3.70 bandına oturmaya çalışıyor gibi ama geri çekilme olsa dahi bir yukarı hareket daha söz konusu olabilir" diye konuştu. Hafta boyunca ABD'den gelecek verilere de dikkat çeken Altınsaç "daha fazla TL negatif olma ihtimali var" dedi.

Gelişen ülkelerde satışı tetikler mi?

Sydney'deki AMP Capital Investors Yöneticilerinden Nader Naeimi, TL'deki satış dalgasının diğergelişen ülke para birimlerine yayılmasını beklemediklerini belirterek "Siyasi olarak Turkiye vakası kendine has bir gelişme bu nedenle yayılma ihtimali olası değil. Ancak ABD faiz artışı beklentilerinin fiyatlanduığı bir ortamda gelişen ülke kurlarında kısa vadeli algıyı etkileyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklaması yaptı



ABD’deki Türk Diplomatik Misyonu tarafından yapılan açıklamada “Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştı" ifadeleri kullanılmıştı.