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Dünya

ABD’yi karıştıran sanat tartışması

Sanatçı Larry Rivers’ın 1976’dan itibaren 5 yıl boyunca iki kızını çırılçıplak videoya çekerek oluşturduğu “Büyümek” adlı bir belgese

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Abd'de provakatif çalışmalarıyla tanınan sanatçı Larry Rivers’ın 1976’dan itibaren 5 yıl boyunca iki küçük kızını 6 ayda bir çırılçıplak videoya çekerek oluşturduğu “Büyümek” adlı bir belgesel-dizi yıllar sonra tartışma yarattı.





Rivers’ın bu çalışması hiç yayınlamadı ancak sanatçının 2002’deki ölümünden sonra tüm eserleriyle birlikte bu kaset de Larry Rivers Vakfı’na kaldı. New York Üniversitesi, sanat galerisini genişletmek için vakfın kapısını çalıp eserleri istediğinde ise büyük bir tartışma başladı.
RİVERS’IN kızlarından Emma Tamburlini (43), görüntülerin reşit değilken çekildiğini söyleyerek satışın ve gösterimin engellenmesini istedi. New York Üniversitesi’nin görüntüleri yayınlamak için Tamburlini’nin ölümünü bekleyeceğini  açıklaması ise sanat dünyasını ikiye böldü. Kimi yazarlar, kaydın bir sanat eseri olduğu ve yayınlanması gerektiğini savunurken, kimi yazarlar çocuk pornosu olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Kızlar kaydın yok edilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

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