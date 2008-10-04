ABD'yi karıştıran komplo teorisi

Eski Temsilciler Meclisi üyesi olan McKinney, bu mahkumların kafalarına kurşun sıkıldıktan sonra Lousiana’da bir bataklığa atıldığını ileri sürdü. Oakland’da yaptığı basın toplantısında, McKinney, kaynağının bir Ulusal Muhafız’ın annesi olduğunu, ancak başka kaynaklar ile de konuştuğunu söyledi.Öldürülen mahkumların çoğunun erkek olduğunu belirten McKinney, öldürenlerin de sessiz kalacakları yolundaki bir belgeye imza attığını ifade etti. McKinney, "Bir Ulusal Muhafız annesine şikayette bulundu. Ancak, veriler Pentagon’un bilgisayarında var" diye konuştu.Pentagon Sözcüsü Yarbay Les Melynk, McKinney’nin iddiaları için "Rezilce. Üzerinde düşünmeyi bile hak etmiyor. Amerika’da 5 bin kişi ortadan kaybolacak ve hiçkimse bunun farkına varmayacak. Öyle mi" dedi.Katrina kasırgası, üç yıl önce Ağustos’ta şiddeti ile New Orleans’ı vurmuş 1816 kişinin ölümüne ve 81 milyar dolarlık maddi hasara yol açmıştı. Kentin yüzde 80’i sular altında kalmıştı.