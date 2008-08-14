ABD’yi karıştıran kitap

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken, Demokrat Partiden başkan adaylığını garantileyen Barack Obama'yı "gizli Müslüman olmak, uyuşturucu kullanmak ve siyasette aşırı solda yer almakla" suçlayan bir kitap ülkenin gündemine oturdu.



Kitap henüz piyasaya çıkmasına rağmen, bu hafta sonunda New York Times gazetesinin en çok satanlar listesinin başına oturması bekleniyor. Kitabın adı ve yazarı da çok dikkat çekici.

Yazar Jerome Corsi, 2004 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Partinin başkan adayı olan Senatör John Kerry'yi hedef alan "Hücumbot Gazileri" adlı bir kitapla ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı George W. Bush'a karşı yarışan Kerry kampanyası, Bush'un, babasının nüfuzunu kullanarak askerlik yapmaktan kaçındığı tezini işlerken, Kerry'yi bir savaş kahramanı olarak yüceltiyordu. Corsi, Kerry ile aynı hücumbotta yer alan savaş gazilerini bulup onlarla konuşmalarından yola çıkarak yazdığı kitapta, Kerry'nin aslında savaş kahramanı olmadığı ve bazı gerçekleri çarpıttığı iddialarına yer vermişti.



Kitabın adında kelime oyunu



Corsi'nin 4 yıl sonra benzer bir şekilde yine Demokrat Partinin adayını hedef alan bir kitapla ortaya çıkması dikkati çekti. Corsi'nin Obama'yı hedef alan kitabının adı Türkçe'ye çevrildiğinde "Obama Milleti" anlamına gelirken, kitabın İngilizcesi olan "The Obama Nation" bir kelime oyununu da içeriyor. Kitabın adı, İngilizce okunuşuyla, "iğrenç" anlamına gelen "abomination" kelimesini hatırlatıyor. Corsi, kitabındaki iddiaların gerçeklere dayandığını savunmasına rağmen, kaynak gösterilenler arasında uçakta karşılaşılan ve Obama'nın okuldan arkadaşı olduğunu söyleyen bir adam da bulunuyor. Kitapta Corsi, Obama'nın üniversite yıllarında esrar ve kokain kullanma alışkanlığı kazandığını ve bu alışkanlığını bırakıp bırakmadığının şüpheli olduğunu savunuyor. Obama, daha önce bu uyuşturucuları kullandığını ancak üniversite yıllarında bıraktığını açıklamıştı.



Yazar Corsi ayrıca, Michele Obama ile evleninceye kadar Obama'nın Müslüman olduğunu, daha sonra Hristiyanlığa geçtiğini ve şimdi bunu kabul etmek istemediğini de iddia ediyor. Obama ise bu daha önce buna benzer iddialar için, "bunlar doğru değil. Bu tür iddialar sadece benim etrafımda bir şüphe oluşturma çabasının eseri" demişti.

