T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'yi hortum vurdu: 116 ölü

ABD’nin orta kesimlerini etkisi altına alan hortumlar, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bir kişinin ölümüne neden olurken,

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD’nin orta kesimlerini etkisi altına alan hortumlar, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bir kişinin ölümüne neden olurken, Missouri’deki bir kenti neredeyse haritadan sildi.

ABD'nin orta kesimlerini hortumlar vurdu-23.05.2011

Bir hastanenin çok büyük hasar gördüğü Missouri'nin Joplin kentinde ölü sayısının 116'Ya ulaştığı belirtildi.

Hortumların en çok etkilediği yerleşim birimi olan Joplin’de sokakların devrilen ağaçlar ve enkaz yığınıyla kapandığı belirtilirken, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

Missouri Valisi Jay Nixon, eyalette olağanüstü hal ilan ederken, “Joplin dahil birçok yerde ciddi hasar meydana geldiğini, özellikle kentte bulunan St. John’s Tıp Merkezi’nin hortumdan ağır hasar aldığını” belirtti.

Avrupa turunun resmi temaslarına bugün İngiltere’den başlayan ABD Başkanı Barack Obama, hortum felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24