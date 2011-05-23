ABD'yi hortum vurdu: 116 ölü

T24

Bir hastanenin çok büyük hasar gördüğü Missouri'nin Joplin kentinde ölü sayısının 116'Ya ulaştığı belirtildi.Hortumların en çok etkilediği yerleşim birimi olan Joplin’de sokakların devrilen ağaçlar ve enkaz yığınıyla kapandığı belirtilirken, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.Missouri Valisi Jay Nixon, eyalette olağanüstü hal ilan ederken, “Joplin dahil birçok yerde ciddi hasar meydana geldiğini, özellikle kentte bulunan St. John’s Tıp Merkezi’nin hortumdan ağır hasar aldığını” belirtti.Avrupa turunun resmi temaslarına bugün İngiltere’den başlayan ABD Başkanı Barack Obama, hortum felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.