ABD'yi fırtına vurdu: 45 ölü!

T24 - ABD, şiddetli fırtınalarla boğuşuyor. Geçen perşembe Oklahoma eyaletinde başlayan şiddetli fırtına, güney ve doğu eyaletlerine uzandı. 62 hortum vakasının da görüldüğü bölgede evler yerle bir oldu, arabalar ters döndü. Ülkede en az 45 kişi hayatını kaybetti.





ABD'de şiddetli kasırganın en son adresi Kuzey Carolina…

Geçen perşembe Oklahoma eyaletinde başlayan, güney ve doğu eyaletlerine uzanan şiddetli fırtına sonrası bölgede hayat adeta dondu.

Eyalette 62 hortum vakası meydana geldi, 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Akşam saatlerinden itibaren de olağanüstü hal ilan edildi.

Şiddetli fırtına ve hortum; Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia ve Virginia eyaletlerini de vurdu.

Kaçabilenler güvenli yerlere sığındı, ancak kaçıp canını kurtaramayanların sayısı da az değil.

Ülke genelinde en az 45 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.





