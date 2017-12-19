ABD'ye yollanmak isteyen dikiş makinesinde uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı üzerine geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar\'da bir kargo firmasına operasyon düzenledi.



Operasyonda kargo ile ABD\'ye yollanmak istenen dikiş makinesi ve parçaları içerisine gizlenmiş 3 kilo 935 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri kargoyu yurtdışına yollamak için başvuran kişinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

