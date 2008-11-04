ABD'ye uzaydan bile oy geldi

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 2 Amerikalı astronot da oy kullandı.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) naklen yayımlanan görüntülere göre, astronotlar Mike Fincke ve Gregory Chamitoff, Dünya'dan 354 kilometre uzakta, yörüngede oy kullandı ve Amerikan vatandaşlarına sandığa gitme çağrısında bulundu.



Oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getiren astronotlardan Fincke, ''Oy kullanmak, Amerikalıların iradesinin en önemli göstergesi, liderini seçmek de en saygın hak. Bu seçim gününde, oy vermeye gidin çünkü biz uzayda oy kullanabiliyoruz, siz de yapabilirsiniz..'' dedi.



1997 yasasıyla uzaydan oy hakkı verildi



Astronotlar, Houston'daki UUİ'nin uçuş denetim merkezinin ilettiği "güvenli bir elektronik oy pusulasını" kullanarak oy kullandı. Astronotların, Demokratların adayı Barack Obama'yı mı yoksa Cumhuriyetçilerin adayı John McCain'i mi destekledikleri ise bilinmiyor.



ABD'nin Teksas Eyaleti Parlamentosu tarafından 1997 yılında kabul edilen bir yasa, uzay istasyonlarında bulunan astronotların uzaydan oy kullanabilmesine olanak sağlıyor.