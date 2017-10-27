ABD’ye uçacak tüm yolcular güvenlik mülakatına alınacak

Donald Trump yönetiminin açıkladığı yeni tedbirler, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere yolcuların yeni bir ‘testten’ geçmesini gerektiriyor. Ek tedbirler ülkeye yapılacak tüm uçuşları kapsıyor.

Washington yönetimi, ABD varışlı tüm uçuşlarda, kalkış öncesinde uygulanacak yeni tarama prosedürlerini dün yapılan bir açıklamayla hayata geçirdi. Yeni tedbirler uyarınca ABD vatandaşları da dahil olmak üzere yolcular, seyahat edecekleri havayolu şirketi tarafından güvenlik mülakatına alınacaklar.

Hem küresel hem de ABD’li havayolu şirketlerinin uymak zorunda olduğu düzenleme, dünyanın her yerinden ülkeye yapılan günde yaklaşık 2.100 uçuşu ve 300.000'in üzerinde yolcuyu etkileyecek. Buna göre yolcular uçuş öncesinde kısa güvenlik görüşmelerine tabii tutulacaklar. Bu görüşmeler, kişisel elektronik cihazlarının taramasını artırıyor, uçak ve havaalanı terminalleri çevresindeki güvenlik prosedürlerini daha katı hale getiriyor.

Ek tedbirler açıklandığı andan itibaren bir dizi karışıklığa sebep oldu. Yolcuların hangi tarihten itibaren güvenlik görüşmesinden geçirilecekleri ve bu prosedürün nasıl uygulanacağı konusunda farklılıklar ortaya çıktı. Ancak uygulamanın büyük oranda bugünden itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

Güvenlik mülakatları check-in sırasında ya da biniş kapılarında yapılabilecek. Ek önlemlerin açıklanmasının ardından bazı havayolu şirketleri, ABD’ye uçacak yolcuları, biniş prosedürlerinin uzaması ihtimaline karşı uyardı. Yolcuların cihazlar aracılığıyla bagajlarını teslim etmelerini sağlayan 'self-drop' uygulaması da kimi şirketler tarafından askıya alındı ve güvenlik görüşmelerinin tüm yolcular için bagaj teslimatı sırasında yapılacağını duyurdu.

“ABD'ye yapılacak tüm uçuşlar için geçerli değil”

Air France ise güvenlik taramasının yolculara dağıtılacak bir form aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi sözcüsü Lisa Farbstein, "Güvenlik önlemleri ülkeye seyahat eden tüm bireyleri, uluslararası yolcuları ve ABD vatandaşlarını kapsıyor" dedi. Farbstein tedbirlerin, ABD’ye yapılacak bütün uçuşlar için geçerli olacağının altını çizdi.

Washington, Mart ayında, bazı Ortadoğu ülkelerinden yapılan uçuşlara dizüstü bilgisayar yasağı getirmiş ancak uygulama, yeni tarayıcı cihazların devreye girmesinin ardından kaldırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir dizi ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirme kararı da, çeşitli eyaletlerde yargı kararlarına takıldı. Vize alma süreçlerinde bu kişilere katı güvenlik prosedürlerinin uygulanmasını öngören ve 18 Ekim’de hayata geçirilmek istenen seyahat kısıtlamaları, Hawaii federal yargıcı tarafından 'milliyetlerine göre insanlara ayrımcılık yaptığı' gerekçesiyle durduruldu.