ABD'ye siber saldırı



ABD yönetimine bağlı Personel Yönetim İdaresi (OPM), nisan ayında siber saldırıya uğramıştı. OPM, tüm federal kurumlardaki personeli güvenlik taramasından geçiriyor. Personelin yetkilerinin belirlenmesinde kurumun önerileri esas alınıyor.

Siber saldırıyı araştıran OPM yetkilileri, saldırıdan 21 milyon 500 milyon dolayında vatandaşın etkilendiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının federal kurumlarda halen görev yapan personelin yanı sıra eski çalışanların da kişisel verilerini ele geçirdiği açıklandı. Federal kurumlarda çalışmak üzere başvuruda bulunan milyonlarca kişinin kayıtları da hackerların eline geçti. Ayrıca hükümet kurumlarına dışarıdan hizmet veren şirketlerin yetkilileri ve yakın çevrelerine ait bilgiler bilgisayar korsanlarınca elde edildi.

Komşular ve akrabalar da korsanların 'elinde'

İkamet adresi, sosyal güvenlik kimlik numarası, doğum, telefon, sağlık kayıtları, mali duruma ilişkin bilgiler ve sabıka kaydı, ele geçirilen kişisel bilgiler arasında yer alıyor. Veriler arasında bazı vatandaşların parmak izi de bulunuyor.

ABD Federal Polis Teşkilatı (FBI) Başkanı James Comey saldırıyı "çok büyük bir sorun" olarak nitelendirdi. Comey, kayıtlarda personelin komşuları, arkadaşları ve akrabaları hakkında bilgiler, hatta ABD dışına yapılan geziler ve geziler esnasında temas kurulan kişiler hakkında da notlar yer aldığını söyledi.

Siber saldırıdan Çin sorumlu tutulmuş, Pekin suçlamaların temelden yoksun olduğunu savunmuştu.