ABD’ye Mahzun türküsüyle protesto

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını Mahzuni Şerif\'in \'Amerikan Katil\' şarkısıyla protesto etti.

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını Sivas Demokrasi Platformu üyeleri de kent merkezinde toplanarak protesto etti. Yaklaşık 50 kişilik grup \'Katil İsrail Filistin\'den defol\', \'Katil İsrail, işbirlikçi Amerika\' sloganları attı. Protesto boyunca Mahzuni Şerif\'in 1977 yılında yazdığı \'Amerikan Katil\' şarkısı çalındı. Grup adına açıklama yapan Sivas Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Akyol, nerenin başkent olacağına ABD ve ya İsrail\'in değil bölge halkının karar vermesi gerektiğini söyledi. Akyol, şöyle dedi:

\"Irak ve Suriye\'deki çatışmaların kısmi olarak azalması yıllardan beri bölge halklarını birbirine düşüren halkların türkülerinde dahi katillikleri tescillenen Amerikan emperyalizmi her zamanki gibi kendine yeni çatışma alanları yaratmak için Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olduğuna ilişkin kararı onaylayarak bölge halklarının hassasiyetleri üzerinden yeni gerilim ve savaş politikalarını bir kez daha ifşa etmiş oldular. İçerde ve dışarda sıkışan Trump, Kudüs kararı ile kendini kurtarmaya çalışma çabaları bölge halklarını felakete sürüklerken emperyalistlerin Ortadoğu\'daki uşaklığını yapan işbirlikçi yönetimler ise her zamanki gibi Filistin halkına yönelik ihanetlerine devam ettiklerine üzülerek de olsa tanıklık ediyoruz. Nerenin başkent olacağına ABD, İsrail ve bölgedeki işbirlikçi yönetimler değil orada yaşayan halklar karar vermelidir. Buradan Sivas meydanından sesleniyoruz. Kudüs sorununu iktidarınızı zorda bırakan gündemleri değiştirmek için bir gündem olarak değil Filistin ve bölge halklarının geleceği için İsrail ile olan bütün siyasi, ticari ve askeri anlaşmaları iptal ederek İsrail Büyükelçisi derhal geri gönderilmesi acil taleplerimizdendir.\"

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