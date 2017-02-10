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Dünya
Deutsche Welle

ABD'ye giriş yasağı temyiz mahkemesine takıldı

ABD Başkanı Trump'ın Müslümanlarla ilgili ülkeye giriş yasağı ikinci kez temyiz mahkemesinden döndü.

10 Şubat 2017 12:58

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına konan ABD'ye giriş yasağı yürürlüğe girmeyecek. San Francisco Federal Temyiz Mankemesi Başkan Trump'un bir alt mahkemenin verdiği ret kararına yaptığı itirazı reddetti.

Üç hakimden oluşan mahkeme heyeti Trump'un, ‘milli güvenliği ilgilendiren belli kararların muhakeme konusu olamayacağı' şeklindeki gerekçesini kabul etmedi. Karar gerekçesinde, ‘söz konusu ülkelerden gelen yabancıların ABD'de terör saldırıları düzenlediğinin yönetim tarafından kanıtlanamadığına' da yer verildi.

Trump: Mahkemede görüşürüz

Donnald Trump üst temyiz mahkemenin kararına Twitter hesabı üzerinden gösterdiği tepkide, "Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede” dedi. ABD Başkanının Federal Mahkemede alınan karar hakkında en yüksek merci olan Anayasa Mahkemesi'nde temyiz davası açma yetkisi bulunuyor.

Donald Trump 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle mülteci kabul programını 120 gün süreyle askıya almış, Suriyeli mültecilere süresiz giriş yasağı koymuş, İran, Irak, Suriye, Somali, Sudan, Libya ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini ise 90 gün süreyle yasaklamıştı.

Washington eyalet yönetiminin itirazını değerlendiren Seattle'deki federal mahkeme kararnameyi yürürlüğe girdikten bir hafta sonra kaldırmıştı. Kararda, vize ambargosunun Amerikan ekonomisine ve topluma vereceği zararın telafi edilemeyeceği vurgulanmıştı. Donald Trump Seattle'deki mahkemenin aldığı kararı kaldırması için San Francisco Temyiz Mahkemesi'nne başvurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd, kna/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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