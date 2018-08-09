ABD'ye giden Türk heyeti, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı yetkilileri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de 2 yıllık tutukluluğun ardından ev hapsine konan rahip Andrew Brunson'ın tümüyle serbest bırakılmasına dek yaptırım kararı almasının ardından ABD'ye giden Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ve ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

Adalet, Hazine-Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından 3'er temsilcinin yer aldığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği heyet, ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığındaki ABD heyeti tarafından kabul edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yapılan kısa açıklamada "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de kısa bir açıklama yaparak "Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Türk heyeti, Dışişleri Bakanlığı'nın ardından ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Bakanlıktan ayrılan Türk heyeti çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

ABD yönetimi, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulamıştı. ABD’nin bu açıklamasının ardından Türk Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başlayıp 5.42 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Bu gelişmelerin ardından diplomatik görüşmeler devam ederken Türk basınında ‘ABD ile bir ön mutabakat sağlandığı’ iddiasına yer verilmişti ancak bu iddia Dışişleri kaynaklarınca doğrulanmamıştı. En son olarak ABD tarafından "Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu" açıklaması gelmişti.