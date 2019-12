ABD'ye giden CHP heyetine ilk soru 'basın özgürlüğü'

T24 - Yıldız Yazıcıoğlu / Washington

"Türkiye demokrasisi geriliyor mu?"



"AKP'nin dış politikası sonuç alıcı değil"



"ABD'yiz çünkü..."

"AB'de tam üyelik alternatifini kabul etmeyiz"

"Politikamız demokrasi ve sekülerizm temelli"

"İran ile ilişki şart"

"Ekonomi büyüyor ama işsizlik sürüyor"

Ankara'dan uzun yıllar sonra TBMM bünyesindeki komisyon heyetleriyle resmi ziyarete gelen CHP'liler haricinde "ana muhalefet partisi" kimliğiyle CHP, ABD tarafındaki resmi yetkililer ve sivil toplum örgütleri ile düşünce kuruluşları nezninde temaslarda bulunmak üzere Washington'u hatırladı. Temaslarına dün başlayan CHP heyetinde eski büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, eski büyükelçi ve CHP Parti Meclisi üyesi Faruk Loğoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülsün Bilgehan, Faik Öztrak ile Umut Oran yer alıyor.CHP heyeti, dün ilk durak olarak Council on Foreign Relations (CFR) adlı düşünce kuruluşunda Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınan Steven Cook'un davetlisi olarak uzman araştırmacılarla buluştu. CHP'liler, ikinci durakları Washington Enstitüsü (Washington Institute for Near East Policy) adlı kuruluşta ise, Amerikalı dış politika takipçileriyle bir araya geldi. Heyet, burada CHP'li Osman Korutürk ile Faik Öztrak'ın sunuş konuşmalarından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı görüşmelerde bulundu.ABD tarafıyla yapılan görüşmeler sonrasında, ilk günü değerlendiren Osman Korutürk, ABD tarafında eskiden genellikle Ermeni meselesi, Kıbrıs sorunu gibi konular sorularken, bu sefer Türkiye'nin demokrasisine ilişkin sorularla karşılaştıklarını ifade etti. Son olarak Ahmet Şık'ın kitap taslağının silinmesi olayı da dahil olmak üzer basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin sorulduğunu açıklayan Korutürk, Ergenekon Davası kapsamında halen hüküm almadan hapis olan gazeteciler ve diğer tutuklulara yönelik yargılama sürecine insan hakları bağlanmında eleştiriler ve sorular geldiğini de belirtti. "ABD'li muhataplarımızda Türkiye'de demokrasinin geriye doğru bir gidişat gösterdiği yönünde bir algılama olduğunu söylebiliriz" diyen Korutürk, bu çerçevede seçim güvenliği meselesi hakkında da sorular geldiğini dile getirdi.Washington Enstitüsü'ndeki sunuşunda ise AKP'nin dış politikasını eleştiren Emekli Büyükelçi Korutürk, "Türkiye'nin AKP Hükümeti döneminde dış politikada aktif olmasından memnunuz. Ama bu politika baktığımızda ortada sonuç olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin uluslararası sorunlardaki yardım girişimleri veya hedeflerinde sonuç alıcı olması gerekir" diye konuştu.Korutürk, "CHP'nin neden uzun yıllar ABD'de temaslarda bulunmadığı" şeklindeki bir soru üzerine ise, CHP'de yaklaşık 8 ay önce ciddi bir yönetim değişikliği olduğunu ve parti olarak yeni yapılanma sürecinde olduklarını dile getirdi. Bu çerçevede, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak ABD'deki ilgililere muhalefet bakışıyla da Türkiye'yi anlatmak istediklerini kaydeden Korutürk, ayrıca ABD'nin Türkiye açısından önemli bir müttefik bir ülke olması bakımından bu ülke ilişkilere CHP olarak da önem verdiklerini bildirdi.Korutürk, ayrıca CHP'nin mevcut AKP Hükümeti'nin yürüttüğü dış politika hakkındaki görüşlerini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki yeni yapılanması çerçevesindeki hedeflerini anlattı. CHP olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik perspektifinin destekçisi olduklarını vurgulayan Korutürk, Fransa ve Almanya gibi ülke liderlerinde zaman zaman dile getirilmekte olan önerileri dikkatle takip ettiklerini kaydetti. Korutürk, "CHP olarak Türkiye'niin AB konusunda tam üyeliğe alternatif olarak sunulan önerileri kabul etmeyiz. Türkiye AB'ye diğer aday ülkeler gibi tam üye olmalı. Şunu belirtmeliyim ki Türkiye'nin müslüman bir ülke olarak AB'ye üyelik süreci özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerce yakından takip ediliyor" dedi. Korutürk, Türkiye'nin özellikle Türk filmleri ve diziler aracılığıyla bugünlerde demokratikleşme talepleriyle protesto gösterilerine ve çatışmalara sahne olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki ülkelerce Batılı yaşam tarzına sahip bir ülke olarak görüldüğü için izlendiğini anlattı.CHP'nin dış ve iç politika bakımından demokrasi, insan hakları, adalet ve sekülerizm temelli bir anlayışı olduğunu vurgulayan Korutürk, CHP'nin dünya barışı bakımından Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası organizasyonları desteklediğini de ifade etti. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör olduğunu da dile getiren Korutürk, CHP'nin Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgedeki lider rolüyle barışın tesisi açısından önemli adımları sağladığını ve sağlayacağına inandığını kaydetti.Toplantıda, Türkiye'nin İran, İsrail ve Libya konularında izlediği dış politikada CHP'lilere soruldu. Korutürk, Türkiye'nin İran ile iyi ilişkileri olmasının doğal olduğunu ve aynı zamanda Türkiye açısından hem tarihi hem de ekonomik ilişkileri olan komşusu İran ile ilişkisi olmasının zorunluluk olduğunu da söyledi.Bu arada toplantıda Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili CHP'li Faik Öztrak da bir sunuş konuşması yaptı. Öztrak, konuşmasında, Türkiye'nin dünyada ekonomik açıdan dikkat çekici bir başarıyı yakalamış gözükmesine karşın ciddi sorunlara da sahip olduğunu kaydetti. Öztrak, Türkiye'nin rakamsal veriler bakımından ekonomik büyüme kaydetmesine rağmen ülke içindeki artan işsizlik sorununa uzun vadeli çözümler üretemediğini ifade etti. Öztrak, enerji konusundaki bir soru üzerine, Türkiye içerisinde şu anda nükleer enerjinin tehlikeleriyle ilgili ciddi bir tartışma yaşandığını aktardı.CHP Heyeti, Washington'da Amerikan Kongresi'nde bir dizi temaslarda bulunacak.