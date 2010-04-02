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Politika

'ABD'ye gideğim, görüşecek çok şey var'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili kararını açıkladı. "Washington'a gideceğim. Görüşülecek çok şey var" dedi.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili kararını açıkladı. "Washington'a gideceğim. Görüşülecek çok şey var" diyen Erdoğan, "Büyükelçimi de ben gitmeden göndereceğim" açıklamasını yaptı. Büyükelçi Namık Tan, pazartesi günü ABD'ye dönüyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Olumlu gelişmeler nisanda da devam edecek" dedi.

Bir gazetecinin Baykal'ın ABD ziyareti yorumunu hatırlatması üzerine Başbakan Erdoğan, "Bu tür benzetmeye nedenli ilgi duyuyorsunuz? Bunun konuyla yakından uzaktan alakası var mı? Biliyorsunuz adını ağzıma almıyorum. Beyefendinin kendiyle çelişki içinde olduğu ortada" diye konuştu.

Erdoğan, TEKEL işçileri ile ilgili bir soru üzerine de, "Gelenler TEKEL işçisi değildir. Aşırı uçlardaki gruplardır. Bunlar olumlu süreci etkilemeye yöneliktir. Çünkü muhalefet olumlu gelişmelerden rahatsızdır" dedi.


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