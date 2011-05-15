-ABD'YE 10 MİLYON DOLARLIK SİLAH İHRAÇ EDİLDİ ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Türkiye'nin savunma sanayi için silah ve mühimmat ihracat kayıtları, Ocak-Nisan döneminde 91,2 milyon dolara ulaştı. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin kayıtlarına göre, geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 81 milyon 515,2 milyon dolar olan savunma sanayii için silah ve mühimmat ihracat kayıt tutarı, bu yıl, aynı dönem için yüzde 11,9 artışla 91 milyon 272 bin dolara yükseldi. Bu dönemde kayıt altına alınan savunma sanayi için silah ve mühimmat ihracatının, miktar olarak azalmasına karşın değer olarak artışı dikkat çekti. Söz konusu dönemde, ihrac için kayıt altına alına silah ve mühimmat miktarı, yüzde 31,5 azalarak, 3 bin 720 tondan 2 bin 548 tona gerilerken, bu ihracattan sağlanan döviz, yüzde 11,9 arttı. Yani, bu dönemde, daha az miktarda ancak daha pahalı silah ve mühimmat ihrac edildi. Verilere göre, Ocak-Nisan döneminde, 91,2 milyon dolar olan silah ve mühimmat ihracat kayıtlarının büyük bölümü Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a yönelik oldu. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde Azerbaycan'a silah ve mühimmat ihracatı kaydı bulunmazken, bu yıl bu dönemde 20 milyon dolardan fazla silah ve mühimmat kaydı dikkat çekti. Aynı dönemde, Suudi Arabistan'a da 20 milyon dolardan fazla, ABD'ye 10 milyon dolardan fazla silah ve mühimmat ihracatı kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve ABD'den sonra, Lübnan, Rusya, Belçika, Pakistan, İtalya, BAE ve Portekiz, 5'er milyon dolardan az olmakla birlikte savunma sanayiine yönelik silah ve mühimmat ihrac edilen ilk 10 ülke içinde yer aldılar. -3 AYLIK FİİLİ İHRACAT 59,2 MİLYON DOLAR Diğer taraftan, Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde silah ve mühimmat fiili ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 artışla 59,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın ilk üç ayında 40 milyon 241,6 bin dolar olan silah ve mühimmat ihracatı, 59 milyon 230,7 bin dolara çıktı. Aynı dönemde, silah ve mühimmat ithalatı ise yüzde 72,9 azalarak, 79 milyon 375,2 bin dolardan 21 milyon 501,6 bin dolara düştü. -MAKİNA SEKTÖRÜNÜN TOPLAM İHRACATI 3,8 MİLYAR DOLAR Silah ve mühimmat ihracatı, makine sektörü içinde değerlendiriliyor. Ocak-Nisan döneminde, makina ve aksamları sektörünün toplam ihracat kaydı, geçen yılını aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak, 3 milyar 117,7 milyon dolardan 3 milyar 806,5 milyon dolara yükseldi. Makina ve aksamları ihracat kayıtlarının 695,7 milyon dolarını klima, soğutucu ve dondurucular, 561,6 milyon dolarını motorlar, aksam ve parçaları, 341,7 milyon dolarını inşaat ve madencilik makinaları, 238,6 milyon dolarını diğer makinalar, aksam ve parçaları, 225,3 milyon dolarını pompalar ve kompresörler, 204 milyon dolarını da takım tezgahları oluşturdu.