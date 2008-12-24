Abdurrahman sesleri!..



Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi bir sağ bek oyuncusu... Bu konuda düşünülen ilk isim ise Sivasspor'un başarılı oyuncusu Abdurahman Dereli...





Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle sağ bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi rotasını sağ bek transferine çevirdi.



Sezonun ilk yarısında sağ bekte görev yapan oyuncularının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın Alman çalıştırıcısı Michael Skibbe de sağ bek transferine sıcak bakıyor.



Galatasaray'ın ilk hedefi ise Sivasspor'da forma giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Abdurahman Dereli...



Bu sezon sözleşmesi bitecek olan Abdurahman'ın bonservis ücretinde Sivasspor ile anlaşılması durumunda Galatasaray ile devre arasında el sıkışabileceği öğrenildi.



Öte yandan takımdan ayrılacağı yönünde haberler yayınlanan Ümit Karan henüz kendisine gelmiş resmi bir teklif olmadığını ve kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını dile getirdi.

