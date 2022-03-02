Abdurrahman Dilipak: Ukrayna krizinde kim kazanırsa kazansın, Türkiye kaybeden tarafta olacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “Bu denklemde kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin, herkese eşit mesafede durmaya çalışan Türkiye o ölçüde kaybeden tarafta olacak. Ama kimse kazancına ortak etmeyecek” düşüncesini dile getirdi.

ABD’nin son dönemde Yunanistan ve Baltık Denizi’ndeki yürüttüğü politikalara değinen Dilipak, “ABD Rusya’yı bir yandan batıda tutmak istiyor ki, Çin’e karşı operasyon sırasında Rusya köşeye sıkışsın ABD aslında sadece bunu istemiyor, Rusya’da rejim yönetim ve sınır değişikliği istiyor. Kendine bağlı yeni bir yapı istiyor. Bu arada Balkanları fiilen işgal etmenin yanında, Rusya’nın enerji koridorunu kontrol ederek hem AB’yi, hem de Rusya’yı krize sokuyor” diye yazdı.

ABD’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’da kontrollü kriz politikası yürüttüğünü yazan Dilipak, şöyle devam etti:

Rusya Ukrayna’nın bir bölümünü işgal etsin ki, kendine Rusya’yı bahane ederek ülkeye girsin ve burada Rusya’nın sınırında egemen bir üs kursun dahası Karadeniz’de serbest dolaşım hakkı elde etsin.

İngiltere bu oyuna mesafeli duruyor. Rusya, ABD, Çin, Hindistan ve AB ülkeleri ne kadar birbirini zayıflatır, kriz yaşarsa, çatışma sonrası kendisi güçlü bir aktör olarak 'Peace Maker' şapkası ile ortaya çıksın.

Bu denklemde kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin, herkese eşit mesafede durmaya çalışan Türkiye o ölçüde kaybeden tarafta olacak. Ama kimse kazancına ortak etmeyecek.

Zaten bu çatışmaya giren kimse kazanmayacak. Kriz erken biterse bir kanat kazanacak ve bölge devletlerine kendi çözümünü dayatacak, kriz uzun sürerse herkes kaybedecek ve tabii Türkiye de.”

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