Abdurrahman Dilipak'tan Turkovac aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca'ya: Yaptığı biyolojik intihar

Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hatırlatma dozunu acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC yaptırmasıyla ilgili "Keşke Koca, bu trajediyi hatırlatmasa idi. Yaptığı siyasi harakiri. Biyolojik olarak intihar" ifadelerini kullandı.

Aşı karşıtı miting organize eden Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, şimdi de yerli aşı Turkovac'a tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Turkovac'ın kullanıma açıldığını duyurması üzerine Dilipak, "Yeni kirli bir sayfa daha açıyoruz. Şov başlıyor" paylaşımı yaptı.

Turkovac için çalışmaların 22 ay önce başlatıldığını hatırlatan Dilipak, "22 ay önce başlamışlar, atı alan Üsküdarı geçti, kaç mutasyon, kaç varyant sonrası durum ortada" dedi.

Aşılama oranı en yüksek il olan Ordu'nun vaka sayıları en yüksek il olduğunu hatırlatan Dilipak, "Orduda ne oluyor. Ölümlerin kaynağı, sebebi, sorumlusu kim. Ordu ilinde yaşanan TSK/Orduda yaşanırsa ne olacak! Biyolojik savaş ve Bio Hackerler mevzileniyor" iddiasında bulundu.

Bakan Fahrettin koca ve Bilim Kurulu üyelerinin hatırlatma dozu olarak Turkovac yaptırdıkları haberini alıntılayan Dilipak bu sefer de "Keşke Koca, bu trajediyi hatırlatmasa idi. Yaptığı siyasi harakiri. Biyolojik olarak intihar." ifadelerini kullandı.

Dilipak, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine "Bilim Kurulu kendi varlık sebebini ve meslek ahlakını sorgulasa, kendi geleceklerini, ülkenin geleceğini ve ahiret gününü düşünse bir de" dedi.