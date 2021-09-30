Abdurrahman Dilipak: Siyaset ‘sulh etme’ sanatıdır, öfkeye, tehdide ve kavgaya boğdurmayın

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Almanya’da Pazar günü yapılan seçim sonuçlarını değerlendirdiği bugünkü yazasında dünyanın yamalı bohça koalisyonlarına gittiğini belirterek Türkiye'deki siyasetçilere seslenerek "Aman onlara benzemeyelim de. Sonra iş de söz de yalama olur, işin bereketi kalmaz. Siyaset ‘Maslahat’ içindir. Yani ‘Sulh etme’ sanatıdır. Sulhu, öfkeye, mugalataya, tehdide, kavgaya boğdurmayın, çünkü Allah öyle buyurdu ‘Barış daha iyidir’" diye yazdı.

Alman seçimlerinin, Avrupa siyasetinin yönelimlerini doğru okumak iyi bir örnek olduğunu yazan Dilipak, seçimde partilerin aldığı oy oranına ve milletvekili sayısına yer verdi. Partiler arasında koalisyon hesabı yapan Dilipak, küçük partilerin ittifak yapmaları halinde çıkaracakları milletvekili sayısının 60’ı bulabileceğini belirterek “Peki biz bu sonuçlardan kendimiz için nasıl bir ders çıkarabiliriz.

Burada ilk ders: Bu seçim tartışmalarına, İslam, Türkiye ve Erdoğan damgasını vurdu. Muhalefet Hristiyan Demokratlara yüklenirken, Merkel hükûmetinin İslam, Türkiye, Erdoğan ve yabancılar politikası konusunda ılımlı davrandığını yüksek sesle dillendirdiler ve bu propaganda Hristiyan Demokratlara % 8 kaybettirdi. Yani karşımızda bugün, bu konularda daha katı bir hükûmet olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve BM’de yalnız bırakıldığını yazan Dilipak, Türkiye'nin Batı, ABD, BM / DSÖ; FAO, IMF; NATO ve AB ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"Herkesle düşman olmak değil, her yerde bize yakın, ötekiler gibi düşünmeyen, erdem, adalet ve barış temelli işbirliklerine açık kişiler ve topluluklar olduğunu da unutmayalım tabii ki!" diyen Dilipak, yazısına özetle şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz artık dünya yamalı bohça koalisyonlarına gidiyor. Çünkü uzun süredir bir atomizasyon, nötralizasyon politikası izleniyor. Bunun ilk örneğini İsrail’de görmüştük. İsrail’de sistem kilitlendi, Türkiye’de de sanki böyle bir senaryo için zemin hazırlanıyor. Sürekli yeni partiler kuruluyor ve bu seçimlerde mevcut partilerde bölünmeler yaşanırken, küçük partilerde çoklu ittifaklar gündeme gelecek. Almanya seçimlerinde, küçükler ittifak yapsa 60 milletvekili alabilecekken mevcut durumda bir milletvekili ancak çıkarabildiler.

Bundan sonra AB ülkelerinde yapılacak seçimlerde de benzer sonuçlar kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü güçlü hükûmetler istemiyorlar. Akademi soslu teknokrat ve manipülasyona açık iktidarlar istiyorlar.

Aman onlara benzemeyelim de. Sonra iş de söz de yalama olur, işin bereketi kalmaz. Siyaset ‘Maslahat’ içindir. Yani ‘Sulh etme’ sanatıdır. Sulhu, öfkeye, mugalataya, tehdide, kavgaya boğdurmayın, çünkü Allah öyle buyurdu ‘Barış daha iyidir’."

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