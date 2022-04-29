Abdurrahman Dilipak Osman Kavala davasını değerlendirdi: Yarın biri çıkıp Cüneyd Zapsu’yu hapse atmaya kalkarsa ne olacak?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Gezi Davası'nda iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini değerlendirdiği bugünkü yazısında “Bana kalırsa bu kadar uzun süren ve bu kadar tartışmalı bir davada toplum yeteri kadar bilgilendirilmeden ciddi bir kamplaşmaya sebebiyet verildi” görüşünü dile getirdi.

Dünya Ekonomik Forumu lideri Klaus Schwab’ın George Soros’tan daha masum biri olmadığını yazan Dilipak, "Zapsu’nun Schwab’a yakınlığı, Kavala’nın Soros’a yakınlığı ile örneklenebilir. Yarın biri çıkıp Cüneyd Zapsu’yu hapse atmaya kalkarsa ne olacak. Ben Zapsu’yu da tanırım, Kavala’yı da. Bu konularda ben tartışan sağ-sol tarafları çok samimi ve dürüst bulmuyorum. Sol, Kavala’yı savunuyor. Tamam, anladım da, Hablemitoğlu da Atatürkçü Ulusalcı biri değil mi idi. Necip Hablemitoğlu’nun bu Alman vakıfları konusunda yazdıklarına ne diyecekler. Adamı bu fikirleri yüzünden öldürdüler ya hu!" görüşünü dile getirdi.

Cüneyd Zapsu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve AKP kurucularından.