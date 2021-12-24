Abdurrahman Dilipak: Ocak, Şubat, Mart bölge açısından kritik dönem

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ekonomi ve son dönemde yaşanan döviz kurundaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “Ocak, Şubat, Mart dünya ve bölge açısından kritik dönem” dedi.

Dilipak, “Nasreddin Hoca ve para” başlıklı bugünkü yazısında “Nasreddin Hocanın iki oğlu vardır. Düşünün biri Dolara yatırsın parasını, biri TL’ye. Bunlardan birinin anası ağlayacak. Ama kimin anası ağlarsa ağlasın hocanın hanımı ağlayacak. Suyu bulandıran hep kazanacak, milletse hep kaybedecek” görüşünü dile getirdi.

Sosyal medyada “Geçen gün 1 milyar dolar satan biri bir gün sonra o para ile 1 milyar 340 milyon dolar aldı. Bir günde dolar bazında % 34 kâr etmiş oldu. Nasıl oldu bu iş. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl” aforizmasının dolaştığını yazan Dilipak, bu oyunun ilk kez oynanmadığını ve sonunda hep aynı çukura düşüldüğünü yazdı. Seçimlere 1 buçuk yıl kaldığını yazan Dilipak, şöyle devam etti: Bu tartışma böyle daha 10 gün sürer, sonra rota belli olur. Zaten Ocak, Şubat, Mart dünya ve bölge açısından kritik dönem. Kaldı 3 ay, ne zaman Anayasa konuşacağız, ne zaman Siyasi Partiler, seçim yasasını konuşacağız. Erken seçim filan olmasa da, zaten 1 yıl kala tartışmalar başlar. Bu arada 2 milletvekili daha bir şekilde hayatını kaybederse, 3 ay sonra memleket ara seçime gider. O zaman da seçim alelacele bir yıl sonrasına yapılır. Çünkü seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılmaz. Bir de, bugün seçimlerle ilgili yapacağınız yasa değişikliği bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Yani seçime giden yolda yasa değişikliğini bir yıldan erken halletmeniz gerek.

Görünen o ki, 3 ay ekonomi konuşacağız, sonra 3 ay seçim yasasında, siyasi partiler yasasında, anayasada yapacağımız değişiklikleri konuşacağız, sonra da seçim tartışması. İyi mi!"

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