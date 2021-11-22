Abdurrahman Dilipak: Merkez Bankası’nın adı mı değişecek, yeni bir merkez bankası mı kurulacak?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Faiz=Riba mıdır?” başlıklı yazısında "demir parada "Türkiye Cumhuriyeti", kâğıt parada ise "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" yazdığını belirterek "Merkez Bankası’nın adı mı değişecek, yeni bir merkez bankası mı kurulacak, ya da ne zamana kadar böyle faiz konusunu tartışıp duracağız?" diye yazdı.

Faiz ile ribanın karıştırılmaması gerektiğini belirten Dilipak kâğıt paranın ‘kaime’ olduğunu ve değerinin değiştiğini gösterdiğini yazdı. Değişkenliğinin kur/piyasa, dolar ile ilgili olduğunu yazan Dilipak, şöyle devam etti:

“Ayrıca enflasyon ile ilgilidir. Faiz, enflasyonun ikiz kardeşidir. Bunlar “U borusu” gibidir, birbirinin varlığının gerekçesini/bahanesini oluşturur.

Mesela enflasyon=faiz riba değildir. Dünyada geçerli bütün paraların değeri dolara endekslidir, dolayısı ile dolar değiştikçe paraların değeri de değişir. Ayrıca ülkelerdeki enflasyon hemen piyasaya yansır. Dünyada geçerli bütün paralar bu anlamda FED kararlarına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca LIBOR, yani Londra para borsasında paranın işlem görürken alış, satış, vade farkı, Kur / Faiz paritesi belirlenir. Ülkeler bu veriler üzerinden LIBOR + veya – işlem yaparlar. Kaime’ler gerçek değer ifade etmediği için aslında gerçek bir para değil, 'alınıp satılan bir banka mektubu' gibi işlem görmektedir.

Öte yandan, biz hâlâ Merkez Bankasının ne kadar milli olduğunu tartışıyoruz. Merkez Bankası ortaklarının tamamının kimler olduğunu bile bilmiyoruz. Altın/Gümüş paradan kâğıt paraya geçerken yine tartışıyorduk, Plastik paradan sanal paraya geçiyoruz, yine tartışıyoruz. Biri mülkiyet ve parayı kaldırmaktan söz ediyor, orada ne yapacağız bilmiyorum!?

Yeni BrettonWoods konusunda fikri olan var mı? Bu Dolar bağımlılığından nasıl kurtulacağız? İlahiyatçı, akademisyen, iş dünyası, sivil toplum, siyaset, bürokrasi ne buyururlar bu hususta!

Sahi; niye demir parada ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yazarken, kâğıt parada ‘Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ yazıyor.

Merkez Bankası’nın adı mı değişecek, yeni bir merkez bankası mı kurulacak, ya da ne zamana kadar böyle faiz konusunu tartışıp duracağız."

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