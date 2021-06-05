Abdurrahman Dilipak'ın kenevir ile ilgili sözleri The Guardian'da

T24 Dış Haberler

Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian, Türkiye'de kenevir üretimi ile ilgili bir haber hazırladı. Haberde kenevirle ilgili yazılarıyla sıkça gündeme gelen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın ifadelerine sıkça atıfta bulundu.

The Guardian muhabiri Bethan McKernan, Türkiye'de bir dönem yaygın olarak üretilen bitkinin tekrar üretilmesiyle ilgili deneyler yapıldığını ifade etti.

Ekonomik krizle boğuşan Türkiye'nin "çeşitlendirme" yöntemleri aradığını ifade eden McKernan, 2019 yılında Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir açıklama yaparak "Türkiye kenevir üretimine başlıyor" dediğini hatırlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Selim Aytaç, kenevir yetiştirmekle ilgili yürüttükleri sürecin şu ana kadar umut verici sonuçlar verdiğini bildirdi.

2013'ten bu yana uyuşturucu içeriği az ve güçlü liflere sahip tohumlar geliştirmeye çalıştıklarını belirten Aytaç, "Keneviri geri getirmenin hükümetlere karbon ayak izini azaltmayı düşünmeye itme gibi bir küresel etkisi olabilir" dedi.

Aytaç kenevirin ilaç, un, gıda, ormancılık ürünleri, halat ve tekstil üretiminde kullanılabileceğini ifade etti.

Aytaç, Samsun'un bir köyünde diktikleri kenevirin bir bölümünün ilk etapta yerli halk tarafından koparıldığını, ancak insanların daha sonra zararlı bir şey yetiştirmediklerini anladıklarını söyledi.

Yapılan araştırmalara göre İstanbul'un uyuşturucu madde kullanımında Barcelona'nın arkasında hemen ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken The Guardian, en çok kullanılan uyuşturucunun da esrar olduğunu aktardı. Haberde Dilipak'ın bir yazısında kenevirin yasallaşmasının yasadışı dağıtımına büyük bir darbe vuracağını söylediğine dikkat çekildi.

Makalede ayrıca Dilipak'ın "Kenevir Allah’ın bir nimetidir" sözleri hatırlatıldı ve Yeni Akit yazarının kenevirin faydalarıyla ilgili sözlerine atıfta bulunuldu.