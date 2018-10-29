Abdurrahman Dilipak: Cilalı adam devri; dikkat, şeytan bizi Allah'la aldatmasın!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yerel seçimde MHP- AKP ittifakının olmayacağını hatırlatarak AKP'nin aday seçerken iki kat daha hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Öte yandan, "Devir 'Cilalı adam devri" diyen Dilipak, "Kamuoyu araştırma şirketleri, reklam şirketleri, media parayı verenin çaldığı düdük rolü ile yandaşları büyük gösteren, rakipleri küçülten konkav ve konveks aynalarla dolduracak dört bir yanı. 'Maskeli balo' başlıyor. Onlar size düşündüklerini değil, sizin duymak istediğiniz şeyleri söyleyecekler" yorumunda bulundu.

"Kurgulanmış sonuçlara kanmayın"

"Kuru kalabalıklara ve makyajlı kamuoyu araştırmalarına kanmayın" vurgusu yapan yazar, "Gazete tirajları, Tv ratingleri ne kadar gerçekse, kamuoyu anket sonuçları da o kadar gerçek. Devir 'Cilalı adam devri'. İnsan ya da ürün, cilalayıp, parlatacaksınız, iyi bir ambalaj, projektörler ve her cümlenizi alkışlamak için hazır bekletilen kalabalıklar. Kuru kalabalıklara ve makyajlı kamuoyu araştırmalarına ve örgütlenmiş SMS anketlerindeki kurgulanmış sonuçlara kanmayın. İsteyen kana bilir. Gidişata ilişkin kaygılarını dile getirenler hep şikayet eden ve cansıkıcı bir şekilde felaket tellalları gibi gösterilebilir ama dikkat etmek gerek, övgü dolu sözler, yaldızlı cümlelerle kulağa hoş gelen övgüler daha tehlikeli olabilir. Onun için 'dost acı söyler' denmiştir" diye yazdı.

"Dikkat: Şeytan bizi Allah’la aldatmasın!"

Yerel seçim çalışmalarına dikkati çeken Dilipak, şu değerledirmelerde bulundu: "Kamuoyu araştırma şirketleri, reklam şirketleri, media parayı verenin çaldığı düdük rolü ile yandaşları büyük gösteren, rakipleri küçülten konkav ve konveks aynalarla dolduracak dört bir yanı. Körler badem gözlü olacak. “Maskeli balo” başlıyor. Onlar size düşündüklerini değil, sizin duymak istediğiniz şeyleri söyleyecekler. “Biz ancak ıslah edicileriz” diyecekler, ama onlar aslında “Bozguncuların ta kendileri” olabilir. Sakın Şeytan ve Hizbuşşeytan olanlar (Şeytanın yol arkadaşları) bizi Allah’la aldatmasın!"

Abdurrahman Dilipak'ın "Cilalı adam devri" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz