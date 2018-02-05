Abdurrahim Albayrak: Yan hakem bir daha karar versin, verdiği kararı kamuoyuyla paylaşsın

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Albayrak'ın sorulara verdiği cevaplar şöyleydi:

"2002 yılından bu yana hiç hakemlerle ilgili konuşmadım. Bu maçta, özellikle yan hakemin penaltı pozisyonunu dikkatli bir şekilde izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar, bütün Türkiye, milyonlarca Galatasaraylı merak ediyor nasıl bir penaltı olduğunu. Hepimiz Bilmek istiyoruz. Galatasaraylı olarak, bir yönetici olarak. Orta hakem değil yan hakem pozisyonu bir daha izlesin ve kendisi bir daha karar versin. Verdiği kararı da keşke kamuoyuyla paylaşsa. Herkes ne düşündüğünü bilse. Maç bitti, bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Biz büyük kulübüz. Ne mağlubiyetler görüp altından kalktık ve hedeflerimize ulaştık. Biz hocamızla, futbolcu kardeşlerimizle birlikte kenetlendik. Bugün bir kazaya uğradık. Nazar boncuğu olarak görüyoruz ve bundan sonraki maçlarımızı düşünüyoruz. Zirveye oynayan takımlar aynı anda kaybedebilir. 4-5 takımın aynı anda galip geldiği haftalar da olabilir. Rakiplerimiz 2'şer biz ise 3 puan kaybettik."