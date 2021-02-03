Abdurrahim Albayrak'tan Gedson Fernandes için karantina açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni transfer Gedson Fernandes’in Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Galatasaray, koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontrole alınan yeni ismi Gedson Fernandes hakkında açıklama yapmış, son testlerin negatif çıktığını belirtmişti.

Sarı kırmızılıların Başakşehir karşısında 3-0 kazandığı maç sonrası konuyla ilgili konuşan Albayrak, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson’u 17.00’den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim, 16.50’de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.

Derbide oynayabilir

Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk maçı Fenerbahçe derbisi olacak.