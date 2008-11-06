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Abdurahman Dilipak: Ar ve Kayacı pornocu

Vakit yazarı Abdurrahman Dilipak, oyuncu Müjde Ar ile manken Aysun Kayacı'ya ağır hakaretlerde bulundu: Bunlar pornocu değil mi?

06 Kasım 2008 02:00

Vakit yazarı Abdurrahman Dilipak dünkü köşe yazısında, NTV'de "Haydi Gel Bizimle Ol" isimli program yapan oyuncu Müjde Ar ile manken Aysun Kayacı'ya ağır hakaretlerde bulunarak, "Bunlar pornocu değil mi? Grup seks yapıp, ensest ilişkiye giren lolita takımından değiller sanki" dedi

Vakit gazetesinde dün yayımlanan "Üzmez bu defa üzdü!" başlıklı köşe yazısında Hüseyin Üzmez'i konu alan Dilipak, "Birilerinin maksadı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Hak, hukuk, adalet değil kaygıları, intikam almak. Şimdi bu aşamadan sonra siz sağlıklı bir yargılama bekliyor musunuz?" diye sordu.

Yazısında, Müjde Ar ve Aysun Kayacı'ya inanılmaz sözler sarf eden Dilipak şunları söyledi: "Müjde Ar bile Aysun Kayacı ile birlikte ahlak dersi vermeye kalkıyor... Bunlar 'pornocu' değil mi? Grup seks yapıp, ensest ilişkiye giren lolita takımından değiller sanki. Homoluğu, lezbiyenliği meşrulaştırmaya çalışanlar kendileri değil sanki.. "

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