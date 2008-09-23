Abdur-Rahim'den erken veda



NBA'de Sacramento Kings forması giyen başarılı forvet Shareef Abdur-Rahim, dizinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz 31 yaşında basketbolu bırakma kararı aldı.





1996 yılında Vancouver Grizzlies tarafından 3. sırada draft edilerek NBA'e adım atan Shareef Abdur-Rahim, kariyerini noktalama kararı aldı.



12 yıllık kariyeri boyunca, kötü kadrolarda forma giyen Abdur-Rahim, sadece bir kez Sacramento formasıyla play-off'larda mücadele etti.



2002 yılında All-Star seçilen başarılı forvet, geçen yıl 6 maçta forma giydikten sonra, dizinden sakatlanarak sezonu kapamıştı.



6 ay içinde 2 ameliyat geçiren Abdur-Rahim, bundan böyle takımına yararlı olamayacağı gerekçesiyle emekli olma kararı aldı. 31 yaşındaki oyuncu, "Sağ dizim artık basketbol oynamama izin vermiyor. Her ne kadar kabul etmesi çok zor olsa da gerçek bu" ifadelerini kullandı.



10 bin sayı barajına ulaşan en genç 6. basketbolcu olan Abdur-Rahim, kariyeri boyunca 18.1 sayı - 7.5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

